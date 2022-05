Peněz od pojišťovny se chce majitel muzea Karel Janoušek domoci u soudu, ke kterému podal žalobu. Další žalobu ohledně náhrady škody podal i na Vězeňskou službu. „V obou případech na zahájení soudního líčení čekáme. Dále nechceme věc komentovat,“ doplnil Janoušek. Zároveň začal soud s obžalovaným řidičem tahače Miroslavem Kolocem. Tomu hrozí až deset let vězení.

Dohra tragické nehody: řidič převážel tanky, srazil se s vězeňským autobusem

Již po nehodě, která se stala začátkem května 2019, byl majitel muzea o nevině řidiče tahače přesvědčen. „Podle výpovědí přímých svědků řidič podvalu podle nás nenese za nehodu hlavní díl viny. Nehodu způsobilo hned několik drobných chyb, které se zřetězily do tragického vyústění. Chyba ale nebyla na straně řidiče tahače,“ popsal Janoušek.

Jeden pruh okruhu prudce zpomalil a řidič před tahačem jedoucího autobusu se náhle ocitl v situaci, že nemohl jet dál. Ani doprava ani doleva. „Zkušený šofér tahače prudce vybočil, přejel prostřední pruh a snažil se vyhnout autobusu. Celou vahou narazil do svodidel, ty posunul asi o tři metry, ale stejně ta vzdálenost nestačila k tomu, aby se autobusu vyhnul. Narazil do jeho zadní části a otočil ho. Kdyby neudělal tenhle manévr, nehoda by mohla skončit daleko hůř,“ doplnil majitel muzea. I proto peníze nevymáhá od řidiče tahače, ale od pojišťovny, u které měl tank pojištěn, a Vězeňské služby, jejíž autobus v nehodě figuroval.

Tak vypadá tank M36 Jackson. Ilustrační snímek je z oblíbené přehlídky BahnaZdroj: Deník/Josef Holek

V pátek 6. května začalo na Obvodním soudu pro Prahu 5 hlavní líčení s řidičem tahače Miroslavem Kolocem. Obžaloba ho viní z obecného ohrožení z nedbalosti kvůli srážce tahače s vězeňským autobusem z května 2019. Při nehodě zemřel třiadvacetiletý dozorce a 14 lidí bylo zraněno. Stala se na Pražském okruhu u sjezdu na Řeporyje.

Tahač s historickými americkými tanky se srazil s vězeňským autobusem 2. května 2019 u sjezdu na Řeporyje. Nákladní vůz jel do Plzně z Muzea obrněné techniky ve Smržovce na Jablonecku na oslavy osvobození na konci 2. světové války.

Vozy po srážce začaly hořet, požár oba stroje poškodil a vězeňský autobus zničil. V havarovaném autobusu cestovalo devět odsouzených a deset příslušníků Vězeňské služby. Třiadvacetiletý dozorce při nehodě zemřel, dalších 14 lidí bylo zraněno.

Tragická nehoda zasáhla i muzeum ve Smržovce. Tanky z muzea poničil oheň

„Obžalovaný nedodržel veškeré podmínky, které pro převoz tohoto nákladu měl. Přepravoval vozidla v době, kdy na dálnici neměl co dělat, nákladní vůz byl částečně přetížen i rychlost byla poměrně vyšší,“ popsala pro ČTK státní zástupkyně Hana Vrbová.

„Vzhledem k tomu, že v místě střetu bylo zúžení, dá se zjednodušeně říct, že pan obžalovaný v podstatě nedobrzdil, tím pádem narazil do před ním jedoucího autobusu Vězeňské služby,“ dodala žalobkyně. Koloc podle obžaloby způsobil škodu přesahující 16 milionů korun, z toho zhruba polovina se týká poškozených tanků.

Žalobu Koloc odmítl. „Jsem přesvědčený, že jsem v daném okamžiku udělal všechno, co je v mých silách, abych nehodě zabránil,“ řekl soudu. I podle jeho názoru se tragická nehoda stala celým řetězcem souhry náhod. Vliv podle něj mělo zúžení silnice v místě, kde se stala nehoda, ale i chování dalších řidičů, mimo jiné řidiče autobusu. Obžalovaný také upozornil, že ve stejném místě se stalo dalších 11 dopravních nehod.

Hlavní líčení by mělo pokračovat v létě výslechem svědků a znalců.