V sobotu po 13. hodině se u Špindlerova Mlýna na Trutnovsku udála tragická nehoda. Při střetu sportovního vozu Ford Mustang a Škody Rapid zemřel devětačtyřicetiletý řidič, kterým byl jeden ze zástupců ředitele Vojenského zpravodajství brigádní generál Milan Jakubů. Vojenské zpravodajství o tom informovalo na svém webu.

Prezident Miloš Zeman jmenoval Milana Jakubů do hodnosti brigádního generála v roce 2017. | Foto: ČTK/Šulová Kateřina

Třicetiletý řidič sportovního vozu cestoval společně s 12letým dítětem. Ve směru od Vrchlabí vjel do pravotočivé zatáčky v okamžiku, kdy od Špindlerova Mlýna přijíždělo další osobní auto. Ze Špindlerova Mlýna cestoval 49 letý řidič a 47 letá spolujezdkyně. Řidič tohoto vozu bohužel čelní střet nepřežil, žena byla s těžkým zraněním letecky transportována do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Řidič ze sportovního vozu byl i s dítětem s lehkým zraněním převezen do nemocnice ve Vrchlabí.