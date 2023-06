Vychvalovaný pedagog a šikovný sportovec a trenér nestojí před soudem poprvé. V roce 2019 dostal u plzeňského městského soudu podmínku za to, že jako trenér v jednom z plzeňských adrenalinových center řádně nezkontroloval jedno ze zařízení a zranil se tam zákazník. Dostal podmínku, ale osvědčil se a domažlický soud už k tomuto odsouzení nyní nemohl přihlížet.

Přihlédl ale k tomu, že vloni k Copákovi vyjížděli v Domažlicích tamní městští policisté, když se opilý obnažoval na veřejnosti. „Tehdy jsme s Jiskrou slavili postup do divize. Bylo tam víc alkoholu. Vím, že se to nemělo stát,“ řekl k tomu soudu pedagog. Ten se k řízení pod vlivem alkoholu doznal. „Seděli jsme na Jiskře. Chtěl jsem pomoci spoluhráči Mírovi Hojdovi, který chtěl odvézt léky babičce do Klenčí a neměl auto. A pak nás napadlo zajet na Folmavu na benzinku, mají tam párek v rohlíku. Mrzí mě to, byla to chyba. Auto moc postrádám, musím se přesunovat mezi oběma školami, k tomu trénuji,“ řekl Copák, jenž se pokusil uzavřít se státní zástupkyní dohodu o vině a trestu, ale jejich názory na jeho výši se diametrálně lišily.

Zatímco Copák by považoval za přiměřený peněžitý trest do 30 tisíc korun a zákaz řízení maximálně do 18 měsíců, případně by dle svých slov vykonal i obecně prospěšné práce, Nováková chtěla vyšší pokutu a zákaz řízení na dva až tři roky. Připomněla přitom Copákův malér z loňska i vysokou hladinu alkoholu, se kterou sedl za volant. „Pan Hojda navíc policii přiznal, že v Klenčí babičku nemá,“ dodala žalobkyně.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

„Ale má, jsem si jistý,“ kontroval Copákův obhájce, který bojoval za co nejkratší zákaz řízení. „Bez kamarádů a otce by nemohl fungovat, při přesunech mezi školami a dalšími aktivitami, třeba kroužky,“ řekl a k dřívějšímu maléru Copáka uvedl, že postup je pro fotbalisty velkou událostí, která se zapíjí, a odehrají se věci, na něž pak není nikdo hrdý.

Soudce Jan Švígler uložil obžalovanému peněžitý trest ve výši 42 tisíc korun a zákaz řízení na dobu 21 měsíců. „Obecně prospěšné práce jsem zvažoval, ale vůči učiteli by to byl trest drakonický,“ řekl a dodal, že i zákaz řízení na 21 měsíců je velice mírný, opilý člověk nemá za volantem co dělat. Připomněl, že si po odpykání poloviny trestu může Copák zažádat o navrácení řidičského průkazu. Verdikt není pravomocný. Zatímco obžalovaný se vzdal práva na odvolání, státní zástupkyně si ponechala lhůtu. Pokud by byl verdikt pravomocný a Copák pokutu neuhradil, šel by do vězení na 140 dní.