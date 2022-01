FOTO: Nejen kyanid. Na Pastvinách se našly i zbraně, granát z války a Parabella

Ampule s nápisem kyanid, pořádná řádka zbraní, dvě těla granátů - to je jen stručný výčet toho, co středu 26. ledna našli policisté v chatě v obci Pastviny na Žamberecku. Majitel objektu zemřel, během dědického řízení pak vznikly obavy, že by se uvnitř mohlo nacházet také nástražné výbušné zařízení. To tam sice nebylo, zato se však našla sbírka mnohem zajímavějších věcí.

Policisté zajistili větší počet krátkých a dlouhých zbraní s náboji, jak legálně držených, tak i nelegálně. Jednalo se celkem o 31 kusů zbraní a přibližně 30 kg střeliva. | Foto: Policie ČR