Mezinárodní policie Interpol umísťuje jména nejhledanějších kriminálníků na listinu s názvem Red Notice. V seznamu uvedené lidi mají policisté ve všech zemích světa bezodkladně vypátrat a dočasně je zadržet, než justice rozhodne o jejich vydání k trestnímu stíhání do jejich domovské země, nebo do státu, kde páchali zločiny. Na listině lze nyní najít jména třinácti občanů České republiky.

Právě díky zmíněnému seznamu se v květnu 2013 podařilo na letišti ve Washingtonu hned druhý den po spáchání čtyřnásobné vraždy v Brně zadržet Američana Kevina Dahlgrena.

„Nejvyšší prioritu v pátrání mají například pachatelé nájemných či prostých vražd, násilné trestné činnosti, velcí úvěroví nebo daňoví podvodníci, výrobci a prodejci drog,“ nastínil mluvčí policejního prezidia David Schön.

Není to mezinárodní zatýkací rozkaz. Interpol totiž nemůže přikázat žádnému státu zatčení osoby. Každý členský stát sám rozhoduje, jakou právní sílu Red Notice na svém území přizná.

Žádost o vypátrání a dočasné zatčení osoby do doby vydání k trestnímu stíhání. Vydává jej Generální sekretariát Interpolu na žádost členského státu nebo mezinárodního tribunálu na základě platného národního příkazu k zatčení.

Někteří lidé se na útěku před spravedlností z Česka vytratili i na dlouhá desetiletí. Mediálně známé jsou třeba příběhy „hybatele kupónové privatizace“ Viktora Koženého, „krále podsvětí“ Radovana Krejčíře nebo „nadsamce“ Jaroslava Dobeše alias Gurua Járy.

V databázi Interpolu je ovšem mnohem víc tuzemských zločinců - aktuálně policisté po světe hledají kolem pětistovky českých občanů. Příběhy zla Jiřího Nováčka aktuální situaci podrobně zmapovaly.

Zemí, kde by se mohli zločinci před spravedlností bezpečně natrvalo ukrýt, rychle ubývá.

„Díky spolupráci policejních sborů je dopadení a návrat uprchlíků do České republiky spíše otázkou času, než nemožností zásahu v cizině, jak tomu bývalo dříve. Obecně platí, že zásah na konkrétního pachatele v zahraničí provádí tamní orgány, nikoliv čeští policisté. Některé případy mohou trvat měsíce, jiné řadu let,“ upřesnil policejní mluvčí Schön.

close info Zdroj: se svolením Interpolu zoom_in František Procházka Nejznámějším hledaným Čechem je bezesporu českolipský rodák František Procházka, pachatel krádeže století. Dalo by se mu říkat i zloděj – gentleman. Během své detailně naplánované akce totiž nikomu neublížil.

V sobotu 1. prosince 2007, si dal nejprve v práci kafe a v čase mezi 7:17 a 8:49, při své poslední směně v bezpečnostní agentuře G4S v Českobratrské ulici v Praze na Žižkově, ukradl z firemního trezoru 540 891 700 korun.

Aby nevzbudil podezření, dokončil směnu při obsluze trezoru a v sedm večer z práce odešel. V neděli jej zachytila kamera už v něměckém Frankfurtu nad Mohanem. Pak doslova zmizel.

Policisté i lovci hlav po celém světě po něm od té doby pátrají marně, naposledy údajně unikl pronásledovatelům v roce 2012 v Dominikánské republice. Jako uprchlý mezitím v Česku dostal trest 9 let vězení.

close info Zdroj: se svolením Interpolu zoom_in František Hudec Nejdéle hledaným Čechem je František Hudec. Kriminalisté po něm marně pasou už 32 let. Karlovarský rodák v roce 1992 zavraždil nožem a sekerou manželku a nevlastního syna. Pak beze stopy zmizel.

Policejní indicie napověděly, že zřejmě v zemích tehdejšího Sovětského svazu. Tam jeho stopa vyhasla.

V současnosti by mu bylo 72 let a detektivové připouštějí, že už možná nežije.

Mezi nejhledanějšími zločinci světa jsou i dvě Češky.

close info Zdroj: se svolením Interpolu zoom_in Eva Zámečníková Květinářku Evu Zámečníkovou poslal slovenský soud na osm let do vězení za přípravu nájemné vraždy manžela Ľudovíta. Podle soudu si na ni sjednala recidivistu Martina Adamkoviče. Opatřila mu zbraň a způsob smrti i datum vraždy muže stanovila na 17. ledna 2015.

Stát se tak mělo v jejich rodinném domě v Chocholné-Velčici na předměstí Trenčína.

Vyděrač a kriminálník Adamkovič, který měl za vraždu dostat 50 tisíc eur, ale couvl a vše vyklopil na policii. Žena uprchla a podle všeho se skrývá v zámoří. Její rodina se snaží o nový soudní proces, který by ji očistil. Pak by se mohla vrátit domů, kde na ni čekají dcera s partnerem.

close info Zdroj: se svolením Interpolu zoom_in Barbora Černá Neméně záhadný je i případ druhé ženy ze seznamu, Barbory Černé, která zmizela před 23 lety. Ještě předtím, v roce 1996, koupila za 14 milionů korun zámek v Konárovicích u Kolína. O pět let později ze šlechtického sídla odjela autem a už ji nikdy nikdo neviděl.

Krátce před zmizením zámek i svou firmu, která spravovala majetek podnikatele Theodora Steina, prodala českému podnikateli žijícímu v Německu Jiřímu Martinovskému.

Později se ukázalo, že smlouva o prodeji majetku je falešná. Podnikatelka je dnes tedy hledaná pro pojistný podvod a zároveň je i pohřešována jako možná oběť zločinu. Rodina si myslí, že byla zavražděna. Že už není mezi živými, opatrně připouštějí i někteří detektivové.

close info Zdroj: se svolením Interpolu zoom_in Karel Šroubek alias Ján Antolík Až moc živý je naopak Karel Šroubek. Interpol jde po pražském rodákovi kvůli výtržnictví, poškozování cizí věci a napadení policisty. Hlavně ale proto, že se v roce 2003 údajně stal svědkem vraždy kamaráda.

Tehdy 22letý mladík se prý začal bát o svou bezpečnost. Tvrdil, že jako svědkovi vraždy jemu i jeho rodině vyhrožovala dvojice policistů, kteří po něm chtěli, aby vypovídal lživě a tím pomohl hlavnímu podezřelému.

Utekl proto na falešný pas až na Nový Zéland. U protinožců se z něj stal pod jménem Ján Antolík reprezentant země v kickboxu. Zapletl se tam ale i do obchodu s drogami a strávil nějaký čas ve vězení. Vloni novozélandský soud rozhodl, že Šroubek musí do tří měsíců opustit ostrov.

S Čechem už totiž došla protinožcům trpělivost. „Jeho přítomnost zde by byla útěkem před spravedlností. Hlavním důvodem jeho přítomnosti na Novém Zélandu bylo totiž vyhnout se trestnímu stíhání a výkonu trestu, který mu byl uložen v Praze,“ uvedl speciální soudní tribunál loni v lednu.

Šroubek strávil na Novém Zélandu přes 20 let. Jeho deportaci tamní úřady odložily o tři měsíce, tedy do dubna 2023, aby si český občan „uspořádal všechny své věci“.

Od té doby není po Šroubkovi ani vidu ani slechu. „Deportovaný neměl za povinnost odjet zrovna do České republiky. Může být kdekoliv na světě. Každopádně je na červeném seznamu Interpolem nejhledanějších osob a měla by ho zadržet policie, ať je už kdekoliv,“ upozornil mluvčí policejního prezídia Schön.

Vlastní seznam nejnebezpečnějších a nejhledanějších zločinců má i Evropa. Spravuje ho Europol - speciální policejní organizace, která se zabývá prevencí a potíráním organizované trestné činnosti na území Evropské unie. Funguje osm let.

Jsou na něm uveden jména a podobizny hledaných. Každá z členských zemí může mít v databázi maximálně dva lidi, zpravidla tam detektivové umístí svoje nejnebezpečnější a nejdéle hledané kriminálníky.

Tuto možnost plně využívá i Česká republika.

Mezi nejhledanějšími lidmi světa, kteří by se měli postavit spravedlnosti v České republice je i osm cizinců.

close info Zdroj: se svolením Interpolu zoom_in Norbert Kijonka Prvním ze dvou občanů Česka na seznamu Europolu je jednapadesátiletý Norbert Kijonka z Karvinska. Odsouzen byl na 6,5 roku vězení za drogové delikty. Je také podezřelý z toho, že pokračoval v trestné činnosti jako člen organizované zločinecké skupiny a organizuje výrobu a prodej drog. Před úřady se skrývá od roku 2016.

Podle policistů se pohybuje především po Česku, Polsku a Německu. Používá padělané dokumenty. „Je ozbrojený a velmi nebezpečný, protože má vojenský výcvik. Je schopen použít své nelegální zbraně proti ostatním,“ varují policisté.

Dodávají, že vyhledává společnost drogově závislých žen, má rád rychlá auta a silné motorky. Soud na něj vydal evropský zatýkací rozkaz.

close info Zdroj: se svolením Interpolu zoom_in Vilém Kováč Ze závažných drogových trestných činů je podezřelý i druhý Čech ze seznamu – devětačtyřicetiletý Vilém Kováč z Liberecka. „Jako šéf organizovaného zločinu organizoval rozsáhlý obchod s drogami zejména v Česku, ale také v Libanonu, Řecku, Slovinsku, Polsku, Německu, Španělsku, Francii, Nizozemsku, Lotyšsku, Litvě a Rusku,“ upřesnili policisté.

Organizovaná zločinecká skupina se podle detektivů zabývá dovozem, vývozem, skladováním, distribucí a prodejem drog. Na svědomí má i nelegální dovoz, následnou distribuci a vývoz cigaret.

„Je ozbrojený a nebezpečný,“ varuje policie. Hrozí mu až 24 let vězení. Soud na něj vydal evropský zatýkací rozkaz.

Muž, který se vypařil

Policisté nebo „lovci hlav“ hledají také lidi, kteří zmizeli beze stopy. Mohou být pachateli trestných činů, spíše se ale mohli stát jejich oběťmi nebo je postihlo neštěstí. Jde o zvláštní mix pohnutých osudů.

„Část z těchto hledaných, která je na takzvaném Žlutém seznamu Interpolu, mohla ovšem zmizet záměrně a žije někde pod novou identitou,“ upozornil policejní mluvčí David Schön.

Jiní jsou podle něj s největší pravděpodobností, nikoliv ale s jistotou, po smrti.

Nejdéle takto hledaným ztraceným Čechem je šedesátiletý Zdeněk Moravec z Prahy. Policisté ani rodina už 21 let netuší, kde by mohl být. Manželka ho naposledy viděla v listopadu 2003, kdy jí doma řekl, že odjíždí za obchodem do Německa. U sebe měl asi čtyři miliony korun v hotovosti.

Od té doby se neozval. Jeho mercedes později policisté našli na parkovišti u TOP hotelu v Chodově na okraji Prahy. Vyšetřovatelé zjistili, že právě tam přesedl do modré dodávky a v doprovodu neznámého muže odjel. Tím se stopa ztrácí. Lovci lebek se domnívají, že by mohl být – pokud žije, nejspíše v Německu, v Rusku, na Ukrajině nebo ve Vietnamu.

Třiačtyřicetiletý jachtař Antonín Mičán z Roudnice nad Labem je nezvěstný od 11. října 2013, kdy vyplul sám se svou malou plachetnicí ze skotského Gardenstownu. Měl prý namířeno do Wicku na severu Skotska. V pátrání Interpolu je od 29. listopadu téhož roku.

Čtyřiatřicetiletý horolezec Filip Švajner z Plzně odcestoval v roce 2013 do Kyrgyzstánu, kde chtěl vylézt na horu Pik Lenina. Zatímco se jeho kamarád vrátil zpět do základního tábora, Filip sám pokračoval ve výstupu. Od té doby se neozval, pátrací akce po úbočích sedmitisícovky neměly úspěch.

Mediálně známý je případ Jana Moťovského. Podnikatelovo jméno bylo spojeno se soutěží Miss České republiky, Gottlandem nebo restaurací Karla Gotta. Zmizel v létě před 16 lety ve francouzském Nice. O čtyři roky později jej na žádost manželky prohlásil soud za mrtvého – datum úmrtí úřady stanovily na 4. srpna 2008, tedy přesně na den poté, co byl naposledy v Nice viděn.

Dodnes se Moťovského tělo nenašlo, takže podnikatel zůstává mezi hledanými. Soudní prohlášení za mrtvého má ale praktický dopad na jeho pozůstalé. „Mohla se rozběhnout všechna dědická řízení, bylo možné spravovat jeho firmy,“ nastínil smysl papírového úmrtí mluvčí Schön.

Tajemstvím, nad kterým zůstává rozum stát, je obestřeno zmizení jednačtyřicetileté Renaty Gašparové z Uherského Hradiště. Zdravotní sestra v září před 12 lety odešla z ubytovny v šestém či sedmém měsíci těhotenství. Krátce předtím se rozešla s přítelem.

Její mobilní telefon se naposledy podařilo zachytit na Slovensku nedaleko Staré Turé, odkud její bývalý přítel pocházel. Matka zmizelé ženy byla přesvědčená, že dceru zavraždil kvůli možnému sporu o budoucí alimenty právě on. Byl i hlavním podezřelým pro kriminalisty, případ se ale stal „policejním pomníčkem“.