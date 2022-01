Zdroj: Youtube

Rychlostní test Čecha už minulý týden kritizovalo německé ministerstvo dopravy. Teď přicházejí další kroky. Podle německých zákonů je nelegální silniční závod trestný i v případě, že se ho účastní jediný řidič, "pokud jede nepřizpůsobenou rychlostí a hrubě v rozporu se silničními předpisy a bezohledně, aby dosáhl co nejvyšší rychlosti".

Policejní mluvčí v pondělí počínání Passera, který své vozy na německých dálnicích testoval opakovaně, označila za nezodpovědné. Dopravní expert Ferdinand Dudenhöffer zase vyjádřil přesvědčení, že jízda rychlostí nad 400 kilometrů v hodině je nanejvýš nebezpečná. "Chceme multimilionářům dovolit užívat si na veřejných silnicích radovánky, které mohou ohrozit lidské životy?" tázal se.

Zveřejněné video by podle něj mělo být popudem k zamyšlení, co má být ještě na německých dálnicích povolené, a co už nikoli. Třeba by se podle něj dalo zakázat, aby po dálnicích jezdila auta, která nemají omezenou maximální rychlost v určité výši.

Passer, který je podle magazínu Forbes 33. nejbohatším Čechem, si německou dálnici vybral podle všeho proto, že na nich z velké části neplatí žádné rychlostní omezení.

V Německu se v posledních letech opakovaně diskutuje o tom, zda zavést na dálnicích všeobecný rychlostní limit 130 kilometrů v hodině. Výzkumy totiž ukazují, že na úsecích bez limitu dochází k výrazně vyššímu množství závažných nehod.