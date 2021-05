„Jedenatřicetiletý muž si vyslechl obvinění z pokusu o těžké ublížení na zdraví. Kriminalisté mu skutek prokázali a muž se k činu doznal. Jako motiv uvedl touhu vrátit se do vězení,“ řekla policistka. Kromě útoku v nemocnici se kriminalistům přiznal i k dalším trestným činům. Mimo jiné i k loupežnému přepadení, jehož okolnosti budou kriminalisté prověřovat, a také k majetkové trestné činnosti.

Před několika dny například v Nymburce zapálil několik popelnic. Byl podán návrh na jeho vazbu, o níž rozhodne soud do dopoledne v pátek 14. května. Napadená devětapadesátiletá sestra má po útoku na hlavě tržné poranění. „Zůstává u nás hospitalizována a není v bezprostředním ohrožení života,“ uvedla ve čtvrtek 13. května dopoledne mluvčí nemocnice Aneta Šenová.

Muž pochází ze Slovenska

Podle dalších informací od policie vnikl útočník v úterý 11. května pozdě večer do budovy nemocnice otevřeným oknem v přízemí. Vstupní dveře do budovy byly zamčené. Na chodbě si pak počkal na procházející sestru, kterou zezadu udeřil lopatou do hlavy. „Ano, muž vnikl do budovy oknem v přízemí,“ uvedla policistka. Na okně byla patrná práce kriminalistů, kteří z něj po útoku odebírali otisky prstů.

I to by mohl být jeden z klíčových důkazů, že čin spáchal skutečně jedenatřicetiletý muž původem ze Slovenska, který však dlouhodobě žije v Nymburce. Zadržen byl ve středu dopoledne. Pro policisty není neznámou osobou. „V minulosti s ním už policisté měli co do činění, má bohatý trestní rejstřík,“ potvrdila policistka.

Až osm let za mřížemi

Právě popis pachatele a místní znalost pomohly kriminalistům k jeho brzkému dopadení. Podle dostupných informací jej jeden z kriminalistů zahlédl, jak vchází do jednoho z domů ve městě, a zadržení pak bylo dílem dalších okamžiků. Muž je obviněn z pokusu o těžké ublížení na zdraví, za což mu hrozí až osm let vězení.

V návaznosti na to, jak se útočník do budovy nemocnice dostal, vedení zdravotnického zařízení zpřísňuje bezpečnostní opatření. „Aktuálně řešíme rozsah možných opatření. Přibude noční ochranka, zřejmě rozšíříme kamerový systém. Emergency tlačítko na recepci by se melo rozšířit i na další pracoviště,“ vyjmenovala některá opatření jednatelka nemocnice Nela Gvoždiaková.