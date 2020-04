Z vězení, kde si odpykával trest za krádeže, vyšel koncem letošního března. O několik hodin později se dopustil prvního majetkového deliktu. Jak se později ukázalo, během svého krátkého pobytu na svobodě vnikl po překonání oplocení na pozemky sedmi rodinných domů v Ostravě Zábřehu.

Odnesl si měděné okapy, střešní krytinu z měděného plechu a další věci. Muž se ke všem činům přiznal. Lup prodal ve sběrných dvorech, za peníze si podle svých slov koupil jídlo a pití. Celková škoda činí dvacet tisíc korun.

BATOH

Při poslední krádeži doplatil na to, že se kvůli zapomenutému batohu vrátil na místo činu.

„V dopoledních hodinách se vloupal na pozemek rodinného domu v Ostravě-Zábřehu. Nejdříve si nachystal do tašky svůj lup v podobě plechů, následně se pokusil odcizit měděný okapový svod. Byl vyrušen majitelkou domu. Ta na něj zakřičela, proto pachatel utekl bez svého částečného lupu a také batohu, který na zahradě zapomněl,“ uvedla Eva Michalíková z moravskoslezské policie s tím, že muž se později pro své věci vrátil.

„To se mu stalo osudným. Na místě již byli policisté z oddělení hlídkové služby a zadrželi ho,“ dodala Michalíková.

Recidivista je obviněn z krádeže, poškození cizí věci a porušování domovní svobody. Skončil ve vazbě. Vzhledem k tomu, že kradl za stavu nouze, hrozí mu až osm let vězení. Za normálních okolností by to byly maximálně tři roky. (per)