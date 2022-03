Dívka v době od loňského 1. září do 24. ledna měla docházet do základní školy v Benátkách nad Jizerou, kam však docházela velmi omezeně a zameškala celkem 225 vyučovacích hodin povinné školní docházky, kdy 117 z nich bylo evidováno jako neomluvená absence. Obdobně to platí i u bratra dívky. Ten od začátku školního roku do 17. prosince zameškal 279 vyučovacích hodin, 138 z nich bylo neomluvených.

Další případ, který aktuálně policisté z Benátek šetří, je případ třináctiletého chlapce, kterého matka odhlásila ke konci letošního ledna ze základní školy z důvodu stěhování, avšak do současné doby jej nepřihlásila na novou školu.

„Chlapec navíc žije s matkou na ubytovně v nevyhovujících podmínkách a již několik let je nad chlapcem nařízen soudní dohled. Vzhledem ke všem skutečnostem, i zameškané školní docházce i vzhledem k nevyhovujícím podmínkám, ve kterých chlapec žije, byl matce chlapec odebrán a umístěn do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,“ řekla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

Bez jakékoli nápravy

Jednatřicetiletá matka rovněž z Benátek nad Jizerou byla koncem loňského ledna odsouzena k trestu odnětí svobody na dobu 5 měsíců, se zkušební dobou 12 měsíců, za to, že její čtrnáctiletá dcera měla od roku 2020 do ledna 2021 celkem 146 neomluvených hodin.

„Matka však ani poté nesjednala nápravu a dcera zameškává další hodiny ve škole stále. Za aktuální školní rok se jedná již o 193 neomluvených a 103 omluvených hodin. Matce dívky tak nyní hrozí vyšší trest, protože k obdobnému chování dochází stále bez jakékoliv nápravy,“ uvedla policistka.

Dodržování povinné školní docházky dětí je na zodpovědnosti jejich rodičů. Pokud tedy dítě zamešká vyšší počet vyučovacích hodin, může celá věc skončit až u soudu, kde rodičům hrozí až dvouletý trest odnětí svobody. V případě, že by k takovému jednání docházelo opakovaně, mohou rodiče skončit až na 5 let ve vězení.