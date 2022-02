Také sociální sítě zaplnily názory naštvaných obyvatel Písku. Pro psí exkrementy totiž často doslova není kam šlápnout. "Bývávalo to především na trávě, ale v poslední době se jich čím dál tím víc objevuje na chodníku (kdyby byly u kraje, ale ne, ony jsou i uprostřed, no prostě všude). A co víc, začíná se to zhoršovat," napsala do jedné ze skupin na Facebooku obyvatelka Písku Petra. Příspěvek vyvolal lavinu desítek reakcí, které dávaly jeho autorce za pravdu.