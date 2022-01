Manžel Petr Vencelides byl od začátku přesvědčený, že lékaři v brodské nemocnici původní operaci žlučníku nezvládli a na nemocnici podal trestní oznámení i občanskoprávní žalobu. Tou se už několik měsíců zabývá Okresní soud v Havlíčkově Brodě.

Zástavu srdce chlapce v Pardubicích způsobila vdechlá krev, řekl u soudu znalec

V úterý měl soud vynést rozhodnutí, jehož hlavním sdělením mělo být to, zda nemocnice na smrti Jaroslavy Vencelidesové nese vinu, či nikoli. Právní zástupkyně žalobce zopakovala, že vina nemocnice byla na základě podrobného znaleckého zkoumání jednoznačně prokázána a navrhla, aby soud žalobu na zdravotnické zařízení uznal jako oprávněnou.

Slovo dostal i právník nemocnice Jan Mach. Ten řekl, že na zhodnocení tak složitého zdravotnického problému potřebuje víc času. Soudkyně už ale při posledním líčení upozorňovala na to, že se projednávání chýlí ke konci a mohla by přednést své rozhodnutí už u dalšího jednání. Nakonec sice soudkyně právnímu zástupci nemocnice vyhověla, ale odmítla jednání protahovat déle, než je nutné. Svůj závěrečný návrh by měl Jan Mach poslat soudu písemně do dvacátého ledna. Verdikt by pak soudkyně měla vyhlásit o pět dní později. Pokud soud vinu nemocnice uzná, rozjedou se další jednání o odškodném.