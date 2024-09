Incident se odehrál vloni 31. srpna kolem poledne v ulici 5. května v Klatovech-Lubech. „Nedostatečně zabezpečil fenu křížence rasy americký stafordšírský teriér a bandog (silně osvalený pes vážící v dospělosti až 70 kg – pozn. aut.), kterou venčil na dvorku u domu a která byla ve vlastnictví jeho syna. Ta vyběhla z neuzavřených vrátek dvora domu a štěkající se rozběhla na ženu narozenou v roce 1953, která v tu dobu šla kolem po chodníku. Ta ze strachu zareagovala tak, že ustoupila dozadu, přičemž zavadila o obrubník a upadla,“ popsal v obžalobě státní zástupce Jan Hrubý, podle něhož si žena způsobila zlomeninu stehenní kosti pravé nohy a zlomila si i pravou ruku. Frank tak dle obžaloby porušil občanský zákoník a také vyhlášku, která říká, že psi se mohou na veřejném prostranství pohybovat pouze v doprovodu majitele či osoby, která je má v držení, a psi tzv. bojových plemen a jejich kříženci musí mít navíc náhubek. Obžalovaný se podle něj dopustil těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti, za což mu hrozily až čtyři roky vězení.

Seniorka soudu řekla, že se psa bála. „Štěkal, já křičela pomoc, pomoc. Běžel na mě, já couvala a přitom zakopla,“ popsala s tím, že v nemocnici byla od konce srpna do téměř poloviny listopadu a i po více než roce stále kulhá a má zdravotní problémy. „Když jdu z Klatov bez hůlek, sedím na každé zastávce,“ posteskla si. Deníku na chodbě řekla, že od incidentu má strach z pobytu venku. „Dříve jsem ráda chodila třeba do parku, teď se bojím a nikam raději nejdu. A když jdu a vidím velkého psa, jdu hned domů,“ přiznala.

Frank, který pracuje jako dělník, policistům při výslechu řekl, že fenka, která byla ještě štěně, mu utekla ve chvíli, kdy otevřel branku, aby se podíval, co hodila pošťačka do schránky. Marně na ni křičel, aby zůstala stát. U soudu toho mnoho nenamluvil, řekl pouze, že ho to mrzí. Prostřednictvím obhájce požádal o uzavření dohody o vině a trestu a se státním zástupcem se skutečně dohodl, a to na peněžitém trestu ve výši 20 tisíc korun.

Soudce Petr Sperk dohodu schválil. Obžalovanému v rozsudku navíc uložil zaplatit zdravotní pojišťovně 244 tisíc korun a poškozené celkem 625 tisíc korun, což zahrnuje bolestné a nemajetkovou újmu. V odůvodnění Sperk uvedl, že dohodu na peněžitém trestu bylo možno akceptovat. Soud dle něj přihlédl mimo jiné k dosavadní bezúhonnosti obžalovaného či tomu, že šlo o nešťastnou náhodu. Pokud by obžalovaný pokutu neuhradil, stráví ve vězení 40 dní.