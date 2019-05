Podle verze státního zástupce se zapojil do mezinárodní organizované skupiny. „Dohodl se, že vyhledá a sjedná v České republice kurýry, kteří budou jako pasažéři letadel konspirativně přepravovat kokain ze zemí Střední Ameriky do Velké Británie,“ tvrdil žalobce.

Jako kurýrka se údajně nechala najmout žena (41 let) z Ostravy, která společně s Romanem K. v května 2016 odcestovala do Kostariky.

Žaloba uvádí, že kokain převezla ve svých útrobách do Londýna, kde balíčky s drogou později vyloučila. Sama se poté ještě několikrát vydala do Latinské Ameriky. Při posledním návratu do Londýna byla zatčena a odsouzena.

ANO? ALE…

„Je zjevné, že se skutek stal. Přímé důkazy ale absentují a řetězec nepřímých důkazů v tomto případě není nepřerušený a takový, aby bylo možno jednoznačně a beze všech pochybností rozhodnout o vině,“ prohlásil předseda senátu a dodal: „Mnohé indicie k tomu, že se to tak mohlo stát, směřují, nicméně mezery v důkazech jsou natolik velké, že krajský soud postupoval dle zásady: v pochybnostech ve prospěch obžalovaného a rozhodl o zproštění obžaloby,“ uvedl předseda senátu.

Před ostravským soudem vypovídala i ve Velké Británii odsouzená kurýrka. Využila však svého práva a odmítla vypovídat. Podle soudu tak neexistuje žádný důkaz, že při společně cestě s Romanem K. v útrobách převážela kokain.

JSEM NEVINNÝ

Roman K. po celou dobu tvrdil, že je zcela nevinný. Potvrdil jen, že zadrženou kurýrku zná. Společně v květnu 2016 odletěli na dovolenou do Kostariky. Později se tam sama několikrát vrátila. Až následně se dozvěděl, že byla kvůli drogám zatčena v Londýně. Na nepřímé důkazy, které předložil žalobce, měl vždy připravenou obhajobu, která do sebe zapadala jako dílky puzzle.

PERVITIN

Přesto byl nakonec Roman K. odsouzen za drogový zločin, ovšem tuzemský. Podle soudu na Opavsku distribuoval pervitin. Senát mu vyměřil rok a měsíc žaláře. Vzhledem k tomu, že obžalovaný strávil ve vazbě přibližně čtrnáct měsíců, do vězení nepůjde.

Verdikt není pravomocný. Roman K. i žalobce si ponechali lhůtu k vyjádření.