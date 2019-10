Na uzavřený úsek vjel řidič se Škodou Yeti a poté, co se ho starosta Chrasti, který na místě stavbu dozoroval, snažil gestikulací zastavit kvůli pokládce nového asfaltu, do něj najel. Pak se ještě oba muži porvali. Záležitost už řeší policie.

„Naráz jsem přežil bez úrazu, nicméně šel jsem se pana řidiče poptat, co ho k tomu vedlo a upozornit ho, že je v zákazu vjezdu a také, že vjíždí na čerstvě položený asfalt. To ho vyvedlo z míry natolik, že se slovy „ty čů…ku, ty mi nebudeš říkat, co můžu a nemůžu“, vystoupil z auta a fyzicky mě napadl,“ líčí starosta Vojtěch Krňanský.

Řidič to podle něj odnesl rozbitými hodinkami, on sám roztrženým tričkem. Poté prý agresor nasedl do auta, za pískajících gum se rozjel proti němu, až musel uskočit, a přejel přes horký asfalt. Naštěstí si společně s dělníky stihl zapsat registrační značku auta. „Pachatele prověřujeme. Nemůžeme ale specifikovat, jak budeme tento čin klasifikovat,“ uvedla včera pro Deník policejní mluvčí Eva Maturová.