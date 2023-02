Tragická nehoda, při níž zahynul silničář.Zdroj: HZSNeštěstí se stalo 19. července 2021 před 11. hodinou zhruba 500 metrů od odbočky na Dobřany. Dosedělová, která je z Horoměřic a v regionu byla pracovně coby zástupkyně farmaceutické firmy, se podle obžaloby na přehledném úseku nevěnovala řízení a zezadu narazila do přívěsného vozíku za vozidlem silničářů, kam dva pracovníci právě nakládali dopravní značení. Náraz roztočil vozík i silničářskou dodávku. Jeden měl štěstí, že ho vozidla těsně minula, druhého ale vozík zasáhl a odhodil. Při pádu na zem utrpěl závažné zranění mozku, jemuž na místě podlehl.

Za usmrcení z nedbalosti hrozilo Dosedělové až šest let vězení a zákaz řízení na deset let. Zmocněnec poškozených navíc požadoval pro vdovu, obě holčičky, sestru a rodiče mrtvého celkem 6,2 milionu korun. Proti tomu se ale postavila zástupkyně pojišťovny, která bude odškodné vyplácet. Podle ní jde o nepřiměřeně vysokou částku. Uvedla, že není důvod vdově a sirotkům dávat dvojnásobek základní sazby, jež činí 712 tisíc korun.

V přípravném řízení Dosedělová vypověděla, že silničáře spatřila na poslední chvíli a střetu již nedokázala zabránit. U soudu přiznala vinu. „Vše je tak, jak je v obžalobě. Chci vyjádřit upřímnou omluvu pozůstalým, je mi to líto,“ řekla se slzami v očích. Slzy nedokázala zadržet ani sestra mrtvého, když líčila, jak moc ji i všechny další pozůstalé tragédie zasáhla, někteří potřebovali i odbornou pomoc. „Museli jsme mým i bratrovým dětem vysvětlit, že už se nikdy nevrátí. Že se neprobudí, když ho volají, když ho potřebují,“ řekla a dodala: „Říká se, že čas vše zlepší, ale není to pravda, je to horší a horší.“

Dosedělová uzavřela se státní zástupkyní Šárkou Komorousovou dohodu o vině a trestu, podle níž měla dostat trest 22 měsíců, podmíněně odložený na zkušební dobu 2,5 roku, a zákaz řízení na 30 měsíců. Předseda senátu Jiří Žižka ale uvedl, že takovou dohodu nelze schválit, trest zákazu řízení je podle něj příliš mírný vzhledem k okolnostem nehody. Obě strany se pak dohodly na 40 měsících zákazu řízení, což již soud schválil. Vdově a sirotkům přiřkl odškodné shodně po 712 tisících korunách, rodiče a sestra mrtvého pak obdrží po 534 tisících korunách. Se zbytkem byli pozůstalí odkázáni na řízení ve věcech občanskoprávních. V odůvodnění rozsudku soudce Žižka uvedl, že výchovný trest je dostatečný, trest spojený s výkonem odnětí svobody není nutný. „Obžalovaná je zaměstnána, pečuje o dvě děti. Od roku 2013 nespáchala žádný dopravní přestupek,“ uvedl mimo jiné předseda senátu. Verdikt není pravomocný.