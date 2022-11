Obžaloba ženu viní z toho, že 8. ledna odložila právě narozené dítě do kontejneru v místě svého trvalého bydliště. Podle žalobce měla v úmyslu novorozence usmrtit a zbavit se jeho těla.

„Vzala si svazek klíčů a výtahem sjela do prostoru garáží, kde vešla po odemčení do sklepní kóje a následně samovolně v podřepu porodila živé dítě, které slyšela křičet a hýbat se, poté aniž by zjišťovala pohlaví novorozeného dítěte, vzala jej a zabalila do kusu zde nacházející se látky,“ popsala situaci obžaloba. V té noci se venkovní teplota pohybovala kolem 0 stupňů.

Žena čin nepopřela. „Dnes bych to udělala jinak. Řekla bych partnerovi, ať mě vezme do nemocnice,“ uvedla před soudem. Obhájkyně chce čin překvalifikovat na trestný čin vraždy novorozence matkou, kde ženě hrozí nižší trestní sazba. „Moje klientka nepopírá čin, jak se stal, ale nesouhlasí s právní kvalifikací tohoto skutku, kdy je obviněná z trestného činu vraždy. Domníváme se, že by ten čin měl být překvalifikován, ale záleží na výpovědi znalců,“ přiblížila obhájkyně Martina Švejdová.

Soud si jako svědka předvolal i partnera obžalované ženy. Ve vztahu byli 11 let a vychovávali dva syny, které spolu měli. Muž se staral o finance, žena se měla starat o domácnost. O holčičku se nyní stará právě on. „Veronika je zvláštní člověk. Když jsem ji poznal, bral jsem ji jako nepopsaný papír,“ sdělil. „Když je ve stresu, dělá nelogické věci, o děti jsem se ale nebál,“ popsal jejich soužití.

O těhotenství prý nevěděla

Svůj stav i to, že přibrala na váze, si obžalovaná vysvětlovala situací spojenou s pandemií koronaviru a tím, že jí chyběl pohyb. O těhotenství podle svých slov nevěděla. Tvrdila to i rodině partnera, která se jí v průběhu vánočních svátků opakovaně na těhotenství ptala. Žena si navíc podle svých slov bála nechat si zavést nitroděložní tělísko. Manželi prý ale řekla, že ho má.

Holčička dostala jméno Eliška. Otec, který se o ni nyní stará, ji dostal po jedenácti dnech po incidentu. Celý případ má podle otce dopad i na oba syny, které spolu mají. Svou partnerku viní z rozbití rodiny. „Dítě bude žít s nálepkou dítěte z kontejneru. Duševní útrapy nelze vyčíslit, ale její výše by měla být přiměřená té bolesti a žalu, které bude dítě celý život prožívat," sdělil zmocněnec poškozené Tomáš Novotný. Zmocněnec nezletilé poškozené a opatrovník se připojil k trestnímu řízení s požadavkem na náhradu nemajetkové újmy 1,5 milionu korun za duševní útrapy.

U soudu také vypovídala matka obžalované. V emotivní řeči uvedla, že pro skutek své dcery nemá žádné pochopení. „To co provedla, se nedá omluvit. Já jsem ji milovala, ale tohle se v žádném případě nedá omluvit,“ zopakovala.

Podle výpovědí svědků žena nezvládala péči o domácnost, ve které byl velký nepořádek, proto se partneři také hádali. „Jsem líná, takže jsem moc často neuklízela,“ potvrdila obžalovaná. Její matka jí tak někdy s domácností pomáhala. Se svou rodinou se ale žena vídala jen velmi zřídka.

Holčičku se podařilo zachránit díky náhodě. Po samovolném porodu se žena o pohlaví novorozence nezajímala, tělíčko zabalila do starého prostěradla, pak jej vyhodila do blízkého kontejneru a šla spát. Po pár hodinách ale ženu doma vzbudili policisté. „V sobotu 8. ledna krátce před čtvrtou hodinou ranní muž a žena při procházce krajským městem náhodně prohlíželi kontejnery v lokalitě Labský palouk, kde v jednom kontejneru na komunální odpad objevili živého novorozence. Přestože je nález vylekal, zachovali se zcela správně a začali hledat pomoc,“ uvedl kriminalista Milan Šimek. Podle policie šlo o velké štěstí, protože dvojice v ulici už jednou byla a později se tam vrátila, čímž holčičce zachránila život.

Jednání soudkyně Anna Sobotová naplánovala do 4. listopadu. V dalších dnech budou vypovídat soudní znalci.