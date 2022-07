Policie zatím k případu, který se odehrál v sobotu ráno, nemůže poskytnout mnoho informací. „Mohu pouze potvrdit, že jsme přijali oznámení o pokusu o znásilnění. Po pachateli pátráme,“ uvedla v pondělí Dana Ladmanová z klatovské policie.

Podle informací Deníku měl být údajně útočníkem muž tmavší pleti, který ženu sledoval. Nejprve na ni volal, pak ji chytil a povalil na zem. Začal svlékat ji i sebe. Dokázal oba částečně obnažit, ale pak už nic dalšího nestihl. Při činu ho přistihl náhodný chodec, dle dostupných informací Ukrajinec, který ho ze ženy shodil. Násilník pak vzal do zaječích.

Napadená potřebovala péči lékařů. „Žena byla převezena k ošetření na chirurgické oddělení Klatovské nemocnice,“ řekla krajská mluvčí zdravotnické záchranné služby Mária Svobodová.

Počet znásilnění v Plzeňském kraji se v posledních letech pohybuje ročně okolo čtyř desítek. Vloni to bylo 37, předloni 41 a v roce 2019 celkem 39 případů.

Co se týče objasněnosti, nejúspěšnější z posledních let byli policisté vloni, kdy vypátrali tři čtvrtiny pachatelů. Mezi těmi nejsou jen dospělí, ale i mladiství a například vloni se znásilnění dopustily hned čtyři děti mladší 15 let. Ty sice nejsou trestně odpovědné, ale to neznamená, že trestu uniknou úplně.

Dětem, které jsou starší 12 let a mladší 15 let, mohou za jejich činy uložit speciální soudy opatření potřebná k jejich nápravě. Nejmírnější jsou výchovná povinnost a výchovné omezení, následují napomenutí s výstrahou, dále zařazení do terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného výchovného programu ve středisku výchovné péče a dohled probačního úředníka. Nejpřísnější jsou ochranná výchova a ochranné léčení.