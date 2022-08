Na památník v Přibyslavi někdo napsal Smrt Ukrajině a namaloval ruské vlajky

V Přibyslavi na Havlíčkobrodsku někdo napsal křídou na pomník padlým azbukou "smrt Ukrajině" a nakreslil trikoloru v barvách ruské vlajky. Radnice to ohlásila policii, řekl starosta Martin Kamarád (ODS). Z pomníku na náměstí nechalo město v březnu sundat sochu rudoarmějce, zdůvodnilo to obavami z poškození památky i tím, že by se mohlo něco stát lidem, kteří na ni po začátku války na Ukrajině lezli.