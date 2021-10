Mluvčí hasičů Dagmar Zemanová uvedla, že z berounské stanice profesionálů vyjely do Chrášťan dvě cisterny, velitelské vozidlo – a vyslán byl také speciální hasicí kontejner. Z dobrovolných jednotek vyrazila přímo k ohni cisterna z Jinočan; Králův Dvůr držel pohotovost za téměř vyprázdněnou berounskou stanici profesionálů.

/FOTOGALERIE/ Třímilionovou škodu způsobil požár, k jehož likvidaci byli středočeští hasiči přivoláni uprostřed noci na sobotu 9. října do Chrášťan na Praze-západ. Hodinu před půlnocí se v tamní reklamní firmě porouchala laserová řezačka plastů a začala hořet.

