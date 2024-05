Změny v trestním zákoníku: Neplatiči alimentů by už neměli končit ve vězení

Až o deset procent by se mohla snížit vězeňská populace, pokud projdou navrhované změny v trestním zákoníku. V současné době se ministerstvo spravedlnosti musí vypořádat s řadou připomínek, následně by zákoník měla projednat vláda. Jestliže změny projdou, budou se v Česku častěji ukládat alternativní tresty za činy, za které soudy dosud odsouzence posílaly do vězení. Třeba za neplacení alimentů. Některé činy by nebyly kriminalizovány vůbec.

