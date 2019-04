Soudní líčení s 30letou ženou začalo v úterý 2. dubna ráno u Krajského soudu v Ústí nad Labem. Obžalovaná k případu vypovídat nechtěla. Soud tak její výpověď přečetl. Žena v ní uvádí, že o těhotenství údajně nevěděla. Vyšetřovatelé ovšem zjistili, že několik měsíců před porodem vyhledávala na internetu informace o tom, jak poznat, že je žena těhotná. Sama má už dvě děti. U soudu zazněly i detaily z osudného večera.

„Klekla jsem si do vany v koupelně a najednou ze mě vypadlo dítě. Z pračky jsem vzala povlak s kytičkami a zabalila jsem ho do povlaku. Pak jsme se rychle oblékla a vyběhla ven i s miminkem. Šla jsme směrem ke školce. Zabalila jsem mimino do pytle, udělala dva uzle a hodila do popelnice. Šla jsem se domů umýt, šla jsem k dětem do pokojíčku a brečela jsem,“ popsala u soudu.

Proč nedala novorozence do babyboxu, který byl od kontejneru jen několik stovek metrů, nedokázala vysvětlit. „Nevím, proč jsem se tam nevrátila. Bála jsem se všeho, bála jsem se přítele, říkal, že už žádné dítě nechce. Nechtěla jsem to udělat. Bylo to velká chyba. Myslela jsem si, že se na to nepřijde,“ vypověděla žena.

Partner ženy se prý o případu dozvěděl až z televize. „Neumím si její chování vysvětlit. Dítě bych přijal, kdyby řekla, že je znovu těhotná,“ sdělil u soudu.

Rozsudek by mohl padnout už ve středu 3. dubna.

Případ sledujeme, více se dočtete v zítřejším vydání Deníku.