Ostravští zloději mají nový hit. Kradou konzervy s tuňákem

Pořádný „tuňákový“ oříšek se snaží rozlousknout ostravští strážníci a policisté. V posledních dnech totiž zaznamenali nezvyklé krádeže v obchodech, a to nejen co do druhu zboží, ale také výše škody.

Vše nasvědčuje tomu, že se v Ostravě objevil nový zlodějský hit. Pachatelé berou konzervy tuňáka za stovky i tisíce korun. Proč zrovna ryby, a v takovém rozsahu, není jasné. Tento týden zasahovala hlídka městské policie v obchodě v Ostravě-Výškovicích, kde zaměstnanec bezpečnostní agentury zadržel devatenáctiletého mladíka. Všiml si, jak bere z regálu zboží, které si dává do kapsy bundy. Zákazník poté prošel pokladní zónou bez zaplacení. Jak se záhy ukázalo, u sebe měl konzervy tuňáka za 750 korun. I když škoda nepřesáhla hranici 5000 korun, čeká ho obvinění. Za podobný čin byl totiž v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán. Podle mluvčího ostravské městské policie Michaela Beneše se navíc ukázalo, že jde o celostátně hledanou osobou. Případ šetří Policie ČR Podobná tuňáčí krádež se v Ostravě odehrála i minulý týden, konkrétně v prodejně v Ostravě-Dubině. Osmadvacetiletý muž si do batohu schoval konzervy tuňáka za 2300 korun. Za pokladní zónou byl zadržen a předán přivolané hlídce městské policie. Zloděje čeká přestupkové řízení, v němž mu hrozí několikatisícová pokuta.

Autor: Jaroslav Perdoch