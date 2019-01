Obžalovaný Lukáš Humbrich před necelým rokem několikrát bodl podnikatele v administrativní budově ve Vyškově. Napadenému muži údajně dlužil peníze. Podnikatel krátce po útoku před budovou zemřel. Humbrich se nyní u krajského soudu v Brně zpovídá z vraždy. K činu se přiznal, hrozí mu až dvacet let vězení. Líčení pokračovalo ve čtvrtek výslechem svědků.

Humbrich na podnikatele, pro kterého v posledních měsících před vraždou pracoval, zaútočil útočným nožem s délkou čepele 140 milimetrů, který s sebou na schůzku přinesl. Vícekrát ho bodl zejména do oblasti trupu a krku. Čtyřiatřicetiletý muž podnikateli dlužil peníze a na schůzce měli dluh řešit. „Podle obžaloby se můj klient na tento čin připravoval, my to rozporujeme. Domníváme se, že to bylo z prostého afektu,“ poznamenal obhájce Humbricha Karel Schelle.



Kvůli tomu chce obhajoba překvalifikovat čin, ze kterého je Humbrich obžalovaný. „Máme za to, že by se mělo jednat o trestný čin zabití, ne vraždu,“ doplnil Schelle.

Soudní líčení ve čtvrtek dopoledne pokračovalo výslechem dalších svědků. Jeden z nich, jiný podnikatel, přiznal, že také jemu Humbrich dlužil peníze. „Půjčoval jsem mu, když bylo potřeba. Ale nedokázal své závazky splácet. Dluží mi asi milion korun. Humbrich měl podnikatelské záměry, až megalomanské,“ řekl svědek před soudem.



S Humbrichem se setkal i na začátku týdne před vraždou. „Vypadal, že je pod velkým tlakem. Přišel mi na pokraji zhroucení. Přitom i když mu předtím teklo do bot, nebyla na něm nervozita znát,“ popsal svědek. Zároveň popřel, že by u Humbricha zaznamenal nějaké projevy agrese.

Humbrich se ke svému činu přiznal hned druhý den po vraždě, od té doby je ve vazbě. Událost se odehrála 22. března minulého roku v areálu firmy naproti hotelu Dukla. Pobodaný muž ještě zvládl vyjít před budovu, ale tam zemřel. „Když jsme přijeli na místo, už nejevil známky života,“ uvedla tehdy mluvčí záchranářů Michaela Bothová.



Kdy padne rozsudek zatím není jasné.