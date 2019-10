Důvodem je snaha izolovat ho od společnosti, pro kterou je nebezpečný. Alarmující na celé záležitosti je, že v minulosti byl tímto nejpřísnějším dětským trestem, který se v celé republice ukládá jen výjimečně, potrestán i chlapcův starší bratr. Ten jako třináctiletý znásilnil desetiletého kluka.

Brutální útok

Chlapec, kterému je dnes čtrnáct let a má šest sourozenců, už zhruba od svých osmi let kouří a pije alkohol, převážně pivo. Krade, chodí za školu, utíká z výchovného ústavu, je nezvladatelný. I v osudnou noc, kdy mu bylo dvanáct, se opil. Na ulici pak po půlnoci zaútočil na kolemjdoucího, jehož nejprve mlátil pěstmi do obličeje, a když upadl na zem, opakovaně ho kopal nohou do hlavy.

„Je otázkou, kde se v něm vzalo tolik agrese, nenávisti a zloby, kterou si vybil na poškozeném. Toho od dalších útoků zachránil jeho otec, který se k incidentu náhodou přichomýtl. Kdyby ne, mohly být následky fatální. I tak mu způsobil odtržení celé horní čelisti a kostí nosu od ostatní kostry obličeje a řadu dalších zranění,“ uvedla klatovská soudkyně Martina Šimánková.

„Vůbec nechápu, proč to udělal. Doma byl úplně jiný. Když jsem se to dozvěděla, nemohla jsem tomu uvěřit,“ řekla Deníku chlapcova matka, která svého potomka hájila i při soudu.

Šikanuje ostatní

Jeho hodnocení od odborníků z ústavů, jimiž prošel, či znalců jsou ale krajně nepříznivá. Je podle nich přesvědčen, že je normální narušovat práva ostatních lidí, zcizovat jejich majetek. Neváhá sáhnout k násilí, opakovaně byl trestán za šikanování. Takto jedná od dětství, vzorem mu jsou asociálně orientovaní bratři. Šance na nápravu jsou minimální. Soudkyni nezbylo nic jiného, než mu uložit nejvyšší možný trest. „Rozsudek již nabyl právní moci,“ potvrdila Šimánková s tím, že chlapec bude muset být umístěn do specializovaného ústavu.

Znásilnil chlapce

Jaké to tam je, poznal na vlastní kůži i mladíkův starší bratr. Ten v roce 2013, jako 13letý, v diagnostickém ústavu v Plzni přikryl hlavu peřinou 10letému chlapci a znemožnil mu tak dýchání. Když dítě vystrčilo zpod peřiny hlavu a otevřelo ústa, aby se nadechlo, strčil mu do nich penis. Pak chlapce přinutil, aby ho uspokojil rukou, a poté ho nutil k dalším sexuálním praktikám. Dítěti nepomohlo, že protestovalo a křičelo. To ale nebylo vše, v ústavu již jako mladistvý brutálně napadl dva chovance. Dostal za to podmínku. Co je s ním dnes, netuší ani jeho matka.

„Je už dospělý, vůbec nemám ponětí, kde je,“ řekla Deníku žena z Klatovska. Dodala, že z ostatních již dospělých synů je nyní v kriminále jen jeden. Žena má ještě mladšího syna, 11letého. „U něj se ničeho nebojím, je úplně jiný než ostatní,“ tvrdí matka. Bude mít pravdu? Nebo se i tento její syn vydá cestou svých starších bratrů, kteří byli mimořádně agresivní a nebezpeční již jako děti?