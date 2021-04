„Každý den jsem chodila ráno i večer venčit svoje dva psy k Vodojemu. Byla jsem tam i 19. března po sedmé hodině ráno. Šla jsem s pejsky po chodníku ve Studentské ulici, když v tom vyšel z jednoho z domů mladý muž. Začal na mě křičet. Byl velmi ostrý, sprostě nadával,“ vzpomíná mladá Klatovanka.

Dodala, že na výlevy nereagovala a raději přešla na druhý chodník. Bohužel si nevšimla, že se mladík vydal za ní. Nečekaně na ni zaútočil zezadu. „Udeřil mě do hlavy tak, že jsem upadla, pak mě pěstmi mlátil do hlavy a krku,“ líčí. To už neudrží slzy. Trvá desítky vteřin, než se sebere a je schopna vyprávět dál.

„Nějakým zázračným způsobem jsem se mu vysmekla, podařilo se mi zvednout a začala jsem utíkat směrem nahoru k Vodojemu. Křičela jsem přitom o pomoc. On na mě řval, že mu neuteču, že mě zabije. Naštěstí tam byl v garáži pán, který, když slyšel můj křik, mi hned šel na pomoc. Útočník mě pak nechal a odešel. Zachránce zavolal hlídku městské policie, která se o mě postarala,“ popsala dívka s tím, že utrpěla otřes mozku a má poraněnou krční páteř. Musela být hospitalizována v nemocnici, odkud již byla propuštěna a je v pracovní neschopnosti.

Výtržnictví a ublížení na zdraví

Policie Deníku potvrdila, že ve věci již zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu výtržnictví a ublížení na zdraví ve stadiu pokusu. Zda byly důvodem útoku psychické problémy, drogy či byla příčina jiná, je v šetření.

„Podezřelý muž byl zjištěn. V dalším prověřování pokračují policisté z oddělení obecné kriminality, kteří budou vyžadovat další znalecké zkoumání,“ uvedla Dana Ladmanová z klatovské policie.

Zbitá dívka doufá, že na agresora už nikdy nenarazí. Se situací se vyrovnává velmi těžko. „Pořád to nemohu dostat z hlavy. Ráno se probudím a je to to první, na co myslím, večer to samé. Beru medikaci na nervy, na spaní, na bolest, abych se vůbec tři, čtyři hodiny denně vyspala. Bojím se vycházet ven. Jdu maximálně na deset minut, a to jen v doprovodu partnera. Sama neodemknu ani dveře, když někdo zvoní,“ řekla Deníku. Až se dá alespoň trochu dohromady, ráda by se setkala se svým zachráncem a osobně mu poděkovala