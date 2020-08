INFOBLOK:

Případ nákupu nebezpečných látek Miloslavem H. měl mezinárodní rozsah. Řešila jej i FBI (americký úřad vyšetřování, pozn. red.) Pracovníkům úřadu se ještě v USA podařilo objednávku i zásilku vystopovat a před jejím odesláním vyměnit nebezpečné látky za neškodné. V opačném případě hrozilo, že pokud by se obal ve kterém látky byly uloženy rozbil, mohly zemřít desítky lidí, které s balíkem při přepravě manipulovaly. Látku tak mohli vdechnout, či se jim mohla dostat přes sliznice do těla.

Terorista? Ne



Obžaloba vinila Miloslava H. z toho, že si na přelomu let 2017-2018 na neveřejném serveru – takzvaném darknetu objednal z USA smrtelně jedovaté látky dimethylrtuť a abrin. Muž si objednal takové množství, které by zabilo stovky lidí. Obžalovaný se hájil tím, že látky byly pro něj, že chtěl spáchat sebevraždu.

Původně byl muž obžalován z terorismu a nedovoleného ozbrojování, za což mu hrozilo až patnáctileté vězení. Tento trestný čin se však soudu nepodařilo prokázat. „Základním momentem teroristického útoku je úmysl poškodit ústavní zřízení ČR, on takové cíle neměl, ty byly spíše individuální,“ zdůvodnil mimo jiné soudce Jiří Dufek.

Miloslav H. v době spáchání skutku trpěl těžkou disociální poruchou a začala se u něj rozvíjet paranoidní schizofrenie, v této době byl ve stavu takzvané remise – příznaky se u něj ještě neprojevovaly. U soudu zaznělo, že v době, kdy začal muž trpět paranoidní schizofrenií, byl ještě schopen normálního života a byl schopen připravit trestné činy, ze kterých byl později obviněn.

Pod vlivem duševní poruchy

„V době, kdy objednával tyto nebezpečné látky, nebyl ovlivněn duševní nemocí (paranoidní schizofrenií, pozn. red.), ale duševní poruchou (disociální poruchou, pozn. red.),“ uvedl soudní znalec psychiatr Petr Nedoma. Podle něj by bylo vhodným řešením umístit obžalovaného do zabezpečovací detence, protože je z psychiatrického hlediska pro okolí nebezpečný.

Proto navrhovala obhájkyně muže Jana Rejžková umístění klienta do detenčního zařízení. „Je to jediné správné, nejlepší řešení. Jedná se také o ochranu jeho samotného,“ doplnila. Muž v současné době vykonává výkon trestu za jinou trestnou činnost. Do skončení tohoto trestu mu zbývají ještě dva roky.

Se zatím nepravomocným rozhodnutím soudu nebyli spokojeni obhájkyně Jana Rejžková ani státní zástupce Martin Malůš. „Ponechal jsem si lhůtu. Myslím si, že je důvod k podání opravného prostředku,“ reagoval na verdikt žalobce.

„Je prokázáno, že vzhledem k jeho duševní nemoci, která je dnes již chronifikovaná v důsledku jeho věznění, není můj klient schopen další trest odnětí svobody vykonávat,“ zdůraznila obhájkyně s tím, že by tak mělo být trestní řízení zastaveno a klient by měl být umístěn do zabezpečovací detence.

