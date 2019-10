Vedení školy o možném nebezpečí okamžitě informovalo rodiče. Dětem učitelé zopakovali, jak se mají v podobných rizikových situacích chovat. „Děti budou seznámeny v základní i mateřské škole se základními preventivními radami. Prosíme rodiče, aby případně tyto základní rady probrali i sami s dětmi doma,“ stojí ve čtvrteční zprávě od vedení školy.

Podle policistky Lenky Koryťákové by se děti neměly na ulici pouštět do hovoru s cizími lidmi a neměly by si od nich nic brát. Žádné cukrovinky, hračky nebo dárky. „V žádném případě by pak neměly nasedat k cizím lidem do auta. Od neznámých vozů, která u nich zastaví, by si měly udržovat bezpečný odstup a nepřibližovat se k nim,“ dodala Koryťáková.