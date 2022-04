Vedoucího dětského spolku obvinili ze znásilnění. Už za to dvakrát seděl

Ze znásilnění dítěte obvinila liberecká policie dvaatřicetiletého Jana R., vedoucího libereckého spolku Děti ráje železnice. Muž je nyní ve vazbě a hrozí mu dvanáct let vězení. Není to poprvé, kdy se něčeho podobného dopustil, za podobný čin byl souzen již dvakrát. Poprvé když ještě nebyl plnoletý, podruhé v roce 2008 byl odsouzen na 6 let za znásilnění školačky v libereckých Lidových sadech.

