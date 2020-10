Podle státního zástupce se chtěl zbavit bývalého obchodního partnera. Muž vinu odmítl, naopak se stavěl do role oběti politického spiknutí. Zbyněk F., jenž vlastnil prosperující stavební firmu, byl v minulosti odsouzen k sedmi rokům žaláře za majetkový delikt. Ve vězení poznal člověka, jehož, jak tvrdí žaloba, po propuštění na svobodu požádal o zabití někdejšího obchodního partnera.

„Vnímal ho jako osobu, která jej obtěžuje požadavky na úhradu své pohledávky a současně jej vážně ohrožuje pohrůžkami zveřejnění informací o jeho bývalých nekalých praktikách souvisejících s jejich podnikáním,“ uvedl žalobce.



Zbyněk F. bývalému spoluvězni údajně nabídl třicet tisíc korun, později přidal ještě dvacet tisíc korun. Vše mělo vypadat, že podnikatele zabil zloděj přistižený při vloupání do jeho domu. Podle obžaloby si domluvili den a časové rozpětí vraždy. Zbyněk F. v té době odjel do Prahy na jednání. „Takto si chtěl zajistit alibi na dobu činu,“ uvedl žalobce. Najatý muž ale kontaktoval policii. Ta Zbyňka F. zadržela.

Politika a varování

Obžalovaný v pondělí u soudu vinu odmítl. „Jsem tu, abych očistil své jméno a dokázal, že to, co je mi kladeno za vinu, není pravda,“ prohlásil. Poté hovořil o tom, jak se před více než deseti roky nechal vtáhnout do politických her. Prý byl osloven, aby se podílel na financování kampaně politiků. Dostalo se mu ujištění, že peníze získá zpět, hovořilo se také o přidělování zakázek jeho firmě. Nic z toho se ale nestalo. „Když jsem na ně začal apelovat, byl jsem hozen přes palubu,“ řekl Zbyněk F. Jelikož nesplácel úvěry, kterými podle svých slov financoval politiky, skončil ve vězení.

Po propuštění na svobodu jej oslovili jiní politici. Varovali ho, že se proti němu něco chystá. „Byl jsem varován, že se kolem mě budou točit lidé, kteří mě budou chtít zlikvidovat. Že mě budou chtít dostat alespoň do vězení, ať si dávám pozor,“ prohlásil obžalovaný, který si začal všímat svého okolí. Vytipoval si několik podezřelých osob. Byl mezi nimi i bývalý spoluvězeň, jenž ho později označil za objednavatele vraždy.

Jak Zbyněk F. na závěr dodal, pokud soud celé jeho rodině zajistí bezpečnost, promluví o věcech, které prý spustí obří lavinu.

Obžalovanému v případě uznání viny hrozí dvanáct až dvacet let vězení.