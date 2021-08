Na šikmé ploše je od dvanácti, do basy se ale Honzovi nechce

Ve dvanácti letech se Honza (na snímku) z Klatovska jako tradičně opil a málem umlátil náhodného chodce. Dostal od soudu nejtvrdší trest, který lze dítěti ve věku od 12 do 15 let, jež není trestně odpovědné, uložit – ochrannou výchovu. Jenže když se ho konečně podařilo dostat do výchovného ústavu v Hostouni na Domažlicku, pobyl tam jen pár měsíců. Opakovaně utíkal, na svobodě strávil celkem více než rok. Ač je nebezpečný, nebyla síla, která by ho v ústavu udržela.

Na šikmé ploše je od dvanácti, do basy se ale Honzovi nechce | Foto: Policie České republiky