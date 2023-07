Když třináctiletý chlapec utíkal z dětského domova na Domažlicku, věděl, kdo mu pomůže, aby ho policie nenašla. Schovával ho u sebe jeho nevlastní otec Vojtěch Č. (23) z Plzně. Jenže zadarmo to nebylo. Podle obžaloby, která zazněla ve čtvrtek u Krajského soudu v Plzni, ho muž, jemuž říkal táto, osahával a jednou mu dokonce zasunul penis do análního otvoru. Vojtěch Č., jemuž za znásilnění a ohrožení výchovy dítěte hrozí pět až 12 let vězení, u soudu vinu odmítl.

Vojtěch Č. u Krajského soudu Plzeň | Foto: Deník/Milan Kilián

Vojtěch Č, jehož jméno ani tvář ze zákona nelze zveřejnit kvůli ochraně poškozeného, podle obžaloby opakovaně, v přesně nezjištěných dnech nejméně v období od 5. května do 17. července 2022 na ubytovně v Plzni u sebe nezletilého ukrýval při jeho útěcích z dětského domova. Bral ho s sebou do baru a uléhal s ním do jedné postele.

„Osahával ho na intimních partiích a svého jednání zanechal, když nezletilý vyslovil svůj nesouhlas,“ uvedl státní zástupce Martin Rykl a dodal, že v jednom případě měl obžalovaný využít situace, kdy školák usnul, svléknout ho a ve spánku mu zasunout svůj penis do análního otvoru, což chlapce probudilo a z pokoje odešel.

„Není to pravda. Nikdy jsem s ním nebyl sám, vždy u toho byla jeho máma a další děti. Vymysleli si to, protože jsem se chtěl s chlapcovou matkou, která je nesvéprávná a o děti se nestarala, rozejít a ona se mi chce pomstít. Spikla se proti mně s mým nevlastním synem, neboť se zamiloval do mé sestry, která má šest dětí, a já jejich vztah nechtěl povolit,“ vysvětloval Vojtěch Č.

Ten u soudu také popsal svůj rodinný příběh, nad nímž by zbledli i tvůrci mexických telenovel. S matkou chlapce, která je o osm let starší, začal plnohodnotně žít jako partner ve svých jedenácti letech. To už měla pět dětí (první údajně porodila ve dvanácti), ve vlastní péči ale jen dvě, o něž se staral jako táta. „Pak jsme se rozešli a jí děti odebrali, protože provozovala prostituci a brala drogy. Když mi bylo šestnáct, tak jsme se dali zase dohromady a narodil se nám syn,“ řekl Vojtěch Č. s tím, že pak se opakovaně rozcházeli a dávali dohromady a narodily se jim ještě další dvě děti. Rodiče s dětmi spali na jedné posteli na ubytovně, občas tam s nimi přespávaly ještě dvě děti ženy z bývalých vztahů, když přijely na návštěvu z dětského domova. Nebo když z něj chlapec utekl, což ale obžalovaný popřel.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Na stranu obžalovaného se postavili i příbuzní manželského páru, kteří řekli, že se o vlastní i nevlastní děti Kulík, jak se mu přezdívá, staral lépe než jejich matka, která se dodnes věnuje prostituci a má přítele, ač je od roku 2021 za Vojtěcha Č. vdaná. Shodli se, že nevěří, že by chlapce zneužil.

Soudní znalkyně z oboru psychologie uvedla, že Vojtěch Č. je mentálně na úrovni deseti - až dvanáctiletého dítěte a v podstatě jediné, co ovládá, je čerpat výhody sociálního systému. Znalkyně z oboru psychiatrie doplnila, že muž netrpí žádnou duševní poruchou ani chorobou, nebyla u něj zjištěna žádná sexuální deviace a jeho pobyt není z psychiatrického hlediska nebezpečný.

Vojtěch Č. u Krajského soudu Plzeň.Zdroj: Deník/Milan Kilián

Líčení bude pokračovat v srpnu dalšími výslechy. Státní zástupce v obžalobě navrhl, aby byl v případě uznání viny obžalovanému uložen trest odnětí svobody v trvání 6 let se zařazením do věznice s ostrahou. Zmocněnec pro chlapce navíc požaduje odškodné ve výši 150 tisíc korun.