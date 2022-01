Zřejmě si vybavil případy, kdy již v několika městech, a to nejen na území Moravskoslezského kraje, explodovaly v bytech varny drog. Při výbuších a následných požárech došlo i k několika zraněním. Muž neváhal a vytočil tísňovou linku policie. A udělal dobře…

Násilné vniknutí

„Policisté po oznámení vyjeli na místo, aby věc prověřili. Už při vstupu do domu cítili silný zápach po chemikáliích, proto ihned zavolali posilující hlídky a kolegy z kriminální služby a vyšetřování,“ uvedla Eva Michalíková z moravskoslezské policie s tím, že na výzvy k otevření bytu nikdo nereagoval.

„Jelikož na místě bylo podezření z možné exploze z důvodu neodborné manipulace při výrobě drog, došlo k násilnému vstupu do bytu,“ dodala Michalíková.

Uvnitř policisté zadrželi dvě osoby – jedenačtyřicetiletého muže a o deset let mladší ženu. Při následné prohlídce našli mimo jiné chemikálie určené k výrobě pervitinu, velké množství léků, digitální váhu a laboratorní techniku. Muž i žena se přiznali. Jsou obviněni z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.



Na oba byl podán návrh na uvalení vazby, kterému však soud vyhověl pouze u muže. Ten byl již v minulosti za podobný čin odsouzen. Nyní mu hrozí až deset let žaláře. Žena je stíhána na svobodě, ve vězení by mohla strávit až pět let.

Telefonáty

Moravskoslezští policisté v minulém roce díky všímavosti lidí odhalili hned několik varen. Stalo se tak zejména po výbuchu, který poškodil dům v Ostravě-Hrabůvce – VÍCE ZDE

Zraněno tehdy bylo několik osob. V následujících měsících policie pak přijala řadu telefonátů obyvatel domů z různých částí Ostravy, které vyděsil chemický zápach.

Nikdo z nich totiž nechtěl skončit jako obyvatelé výše zmíněného domu, kteří během sekundy přišli o střechu nad hlavou. Některé informace vedly k odhalení varen.

Interiér zdemolovaných bytů po výbuchu varny v Ostravě-Hrabůvce, 2021:

„Případy byly velmi podobné. Operační důstojník na tísňové lince přijal oznámení o možné nelegální výrobě drog. Policejní hlídky při vstupu do společných prostor domů cítily silný zápach chemikálií,“ řekla Michalíková s tím, že při jedné z razií ochránci zákona zadrželi pachatele přímo při výrobě drog.