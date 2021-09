Novela zákona, která výši odměn upravuje, začala platit od začátku loňského roku, paradoxně pro ni ve Sněmovně hned dvakrát hlasovali oba politici. Podle dřívějšího Richterova vyjádření přišla na nesrovnalosti účetní ve chvíli, kdy připravovala daňové přiznání. „Ano, sám jsem na to přišel při přípravě daňového přiznání s mou daňovou poradkyní a upozornil jsem úřad. Odpovědí mi byla omluva, že došlo k pochybení ze strany úřadu a skutečně mi byla vyplacena neponížená částka. Samozřejmě jsem okamžitě požádal o přepočet, abych mohl přeplatek poslat zpět,“ uvedl na jaře Richter.

Prvním předvolaným na policii byl opoziční zastupitel za STAN Filip Ušák, člen kontrolní komise, která se vyplácením odměn zabývala. Ani on ale příliš sdílný nebyl. „Mohu potvrdit, že jsem v této věci na policii vypovídal a s největší pravděpodobností nejsem poslední. Vzhledem k podepsané mlčenlivosti to ale nemohu více komentovat,“ řekl Ušák. Podle informací Deníku požádala policie o součinnost také krajský úřad, který jí poskytl dokumenty týkající se výplaty odměn Schillerovi a Richterovi.

Richter byl předsedou finančního výboru do konce minulého volebního období, měsíčně byl rozdíl mezi vyplacenou částkou a tou, na kterou měl nárok, více než 50 tisíc korun. Nepokrácenou výplatu mu pak krajští úředníci poslali i ve formě tříměsíčního odchodného poté, kdy v čele finančního výboru skončil. U hejtmana Schillera se pak jedná o prosinec a část listopadu, ke konci loňského roku totiž rezignoval na post poslance.

