Vrchní soud v Praze v neveřejném jednání zrušil osvobozující rozsudek v údajné korupční kauze, v níž je jedním z obžalovaných i hejtman Libereckého kraje Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Zrušil tak rozhodnutí Krajského soudu v Liberci, který všech dvanáct obžalovaných lidí a čtyři firmy letos v květnu osvobodil.

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta. | Foto: Deník / Petr Zbranek

„Moji obhájci mě už na jaře upozorňovali, že se to může stát, takže mě to nepřekvapilo. Z rozhodnutí radost samozřejmě nemám, ale nic to nemění na skutečnosti, že jsem rozhodování výboru regionální rady ovlivnit nemohl, nesnažil se o to a nikdo mě neuplácel,“ vyjádřil se k rozhodnutí soudu Půta s tím, že odůvodnění verdiktu zatím nezná.