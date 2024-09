„Podle názoru odvolacího soudu je prakticky vyloučené, aby se trestného činu dopustil někdo jiný než právě obžalovaný,“ konstatoval předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička. Uložený trest je podle soudce také přiměřený.

Jan B. chlapce, kterého znal, napadl v podvečer 4. ledna mezi kolejišti mimo nástupní místa hlavního železničního nádraží v Hradci Králové. Kuchyňským nožem s více než dvanácticentimetrovou čepelí mu zasadil 25 bodnořezných ran různé intenzity. Chlapec zraněním na místě podlehl.

Muž, který byl v minulosti několikrát trestán, u hradeckého krajského soudu odmítl vypovídat, do policejního protokolu uvedl, že si na čin nepamatuje, trpí schizofrenií a v době činu bral několik let pervitin. Soudní znalci ale duševní poruchu ani závislost na drogách nezjistili.

Obhájce Jana B. ve středu v odvolání žádal, aby soud znovu posoudil vinu obžalovaného, a to například i s ohledem na to, že se nepodařilo zjistit motiv činu. Uložený trest je také podle obhájce přísný kvůli osobnosti obžalovaného. „Soud nezohlednil to, že to klient neměl v životě úplně lehké, což se projevilo na formování osobnosti, i na jeho značné nevyzrálosti,“ řekl právník.

Podle státního zástupce ale byl obžalovaný usvědčen řadou důkazů, mimo jiné i svědeckými výpověďmi. Jan B. má podle něj sice podprůměrný intelekt, závažnou poruchu ale u něj znalci nezjistili. „Obžalovaný je za své jednání plně odpovědný,“ podotkl žalobce. Trest, který muži hradecký soud uložil, je podle něj adekvátní.

Třem pozůstalým má Jan B. podle rozsudku zaplatit jako nemajetkovou újmu dohromady více než milion korun.

U Krajského soudu v Hradci Králové obžalovanému z vraždy známí oběti nadávali, podívejte se: