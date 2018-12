Že je lepší vyhořet než se stěhovat, pod to by se sedmdesátiletá Hana Džudžová z Krajkové na Sokolovsku rozhodně nikdy nepodepsala. Před půl rokem jí ničivý živel vzal střechu nad hlavou, takže o tom ví své. I přes snahu hasičů shořela část domu, ale také králíkárna s čerstvě narozenými mláďaty i dílnička.

Paní Džudžová může mluvit o štěstí, že jí samotné se nic nestalo. „Nejhorší je, že to, co jsme budovali s manželem 25 let, bylo najednou během chvilky pryč,“ posteskla si. Protože ale nepatří k těm, kteří složí ruce do klína a brečí nad svým osudem, pustila se s vervou do práce a začala budovat znovu. Navíc se od začátku setkala s obrovskou solidaritou lidí i institucí.

Hořet začalo počátkem května kolem osmé hodiny večer v králíkárně za domem. Směr větru i velké sucho způsobily, že se plameny velice rychle začaly šířit i na obytné části domu. „Když jsem zjistila, že sama králíkárnu neuhasím, byla jsem v šoku. Držela jsem v ruce telefon, ale v tu chvíli jsem si nevzpomněla ani na jediné číslo nebo jméno, prostě na nic,“ vzpomíná na neštěstí paní Hana, která v domku žije sama, je už pět let vdova.

To už se ale začali sbíhat lidé z okolí. „Já jsem vyběhla jenom v košili a pantoflích, které jsem někde ztratila. Hned mi přinesli židli, bundu, mikinu. Za chvilku už začali jezdit hasiči a záchranka. Okamžitě přijel i pan starosta, který se ujal organizace pomoci,“ pokračovala. První dny přespala u dcery, pak jí bydlení nabídl jeden ze sousedů v Krajkové. Jak říká, jen mizivě si pamatuje, co se kolem ní ty první dny po požáru dělo. Shořelo všechno za domem, střecha, všechny místnosti v domě kromě kuchyně.

Dílo zkázy dokonala voda

A co nezničil oheň, poškodila voda. Od prvního dne se ale lidé z okolí pustili spolu s ní do práce. Od rána do večera pomáhali s vyklízením domu. Přinesli potřebné náčiní, jiní zas pro ostatní navařili. Pomoc nabídli nejen známí lidé, ale i ti úplně neznámí, kteří se dozvěděli, co paní Džudžovou postihlo. Kdo mohl a chtěl, přiložil zkrátka nějakým způsobem ruku k dílu.

„Hodně lidí pomohlo i tím, že přinesli třeba věci na malování. Jedna paní z Varů poslala deku, polštáře, malou televizku. To, že mě všichni takhle podpořili psychicky, fyzicky svojí pomocí a i finančně, to je prostě úžasné. A pro mě doslova fascinující je to, že to dělali a dělají naprosto nezištně. To jsem nečekala a na to opravdu do smrti nezapomenu,“ říká ještě teď s dojetím Hana Džudžová. Obrovským pomocníkem po všech stránkách jí po celou dobu byla samozřejmě její rodina.

Co se má stát, se prostě stane

Nejenom fyzickou pomoc nabízeli lidé, řada firem, institucí, ale i kamarádů přicházela i s tolik potřebnou finanční pomocí. Přátelé divadelníci z Divadla bez zákulisí, jehož je členkou, uspořádali benefiční Verše s vůní kávy, kapela NaDen umožnila sbírku i během svého koncertu v Krajkové.

Finanční pomoc dorazila i z květinářství Pampeliška a přišel s ní i Karlovarský kraj, který vyhlásil veřejnou sbírku. Od květnového požáru uběhlo už více než půl roku, a když dnes domek navštívíte, je tu vidět kus práce. Teče už voda, je udělaná náhradní elektřina a zhruba z devadesáti procent natažené kabely na novou. Všechno je připraveno na další práce, a že jich je na řadě ještě dost. Především pak dostavba zadní zdi, která se musí strhnout, protože ztratila statiku.

„Kvůli blížící se zimě i kvůli řemeslníkům, kteří se nemohli do prací pustit, jsme se teď dohodli, že s největší rekonstrukcí střechy budeme pokračovat až na jaře,“ doplnila ještě paní Hana. Ta po celou dobu od požáru svůj domek neopustila. Sice ve velmi složitých podmínkách, ale stále tu bydlí i během rekonstrukce. A kromě střechy nad hlavou se jí vrací úsměv na tvář a humor do života.

„Já jsem přesvědčená, že nic se neděje náhodou. Co se má stát, se prostě stane, všechno má svůj důvod. A tak to možná bylo i s tím požárem. Možná to pro mě mělo být nějaké znamení, mělo mě to někam posunout,“ dodává.