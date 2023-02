Šestiletý hoch se utopil v Českém Dubu. Státní zástupce viní vedoucího tábora

Okresní soud v Liberci začal ve středu 22. února projednávat případ Tomáše M., který se podle státního zástupce dopustil usmrcení z nedbalosti. V době, kdy měl zodpovědnost za vedení celého tábora z pozice zástupce hlavního vedoucího, údajně změnil denní program a rozhodl, že táborníci vyrazí na koupaliště v Českém Dubu. To se stalo osudným šestiletému chlapci, jenž na následky tonutí zemřel. „Obžalovaný nezajistil dostatečný dozor, dodržování táborových pravidel a bezpečnosti při koupání. Nedošlo k vymezení prostoru pro plavce a neplavce,“ sdělil státní zástupce s tím, že muži hrozí odnětí svobody od jednoho roku do šesti let.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK

Během pobytu na koupališti se v červenci 2020 topil šestiletý chlapec, který se tábora účastnil. Jeho bezvládné tělo vynesly z vody nezletilé účastnice tábora, které na hocha v bezvědomí zareagovaly dříve než lidé, kteří měli děti hlídat. I přes okamžité poskytnutí laické první pomoci a intenzivní lékařskou péči v nemocničním zařízení chlapec na vážné zdravotní následky tonutí následující den zemřel. „Velice se omlouvám pozůstalým a vinu nevidím v takovém rozsahu, jaká mi je kladena,“ zaznělo v řeči obžalovaného. Ten poukázal na fakt, že návštěva koupaliště byla založena na kolektivním rozhodnutí a dobrovolnosti a všichni účastníci včetně vedoucích oddílů byli údajně poučeni o chování. Obžalovaný si pak měl odskočit na záchod a po cestě zpět se zastavit u známého, kterého potkal u kiosku. Když zjistil, co se stalo, začal údajně připravovat prostor pro přistání vrtulníku záchranné služby a následně omdlel. „Velmi mě mrzí, co se stalo. Od té doby trpím depresemi a úzkostnými stavy, byl jsem i na konzultaci u psychologa,“ dodal Tomáš M. Ze smrti šestiletého chlapce v Českém Dubu policie obvinila vedoucího tábora Libor Sita, který zastával roli hlavního vedoucího tábora, v den nešťastné události musel jet s jiným účastníkem tábora do liberecké nemocnice. „Předal jsem povinnosti svému zástupci. Ten mě měl zastupovat ve všech povinnostech vedoucího,“ vypověděl svědek s tím, že návštěva koupaliště nebyla ten den na programu. „Osobně bych nevzal na koupaliště celý tábor, maximálně po oddílech,“ upřesnil. Byl to šok V oddíle mladších chlapců, ve kterém byl i utonulý, působil jako praktikant Jaroslav Sulo. Bylo to pro něj poprvé, kdy byl na táboře v zodpovědné pozici. „Věnoval jsem pozornost dětem ve vodě. Ve většině případů děti instrukce dodržovaly,“ řekl. Když zaregistroval povyk, poslal účastníky tábora z vody a šel zjišťovat, co se děje. „Byl to pro mě šok,“ podotkl. Svědek a oddílový vedoucí nejstarších děvčat Jakub Šťastný si vybavil, že k události došlo třetí den tábora. Podle něj na koupaliště vyrazilo přibližně 60 dětí. Nevšiml si, že by obžalovaný prováděl dozor nad oddíly či rozdával pomůcky pro neplavce. „Osobně jsem neslyšel, že by proškoloval vedoucí či děti,“ informoval. Na koupališti v Českém Dubu se utopil chlapec. Případ prověřuje policie Pravidelní návštěvníci koupaliště, kteří v den tragické události byli na místě, vypověděli, že celou událost vnitřně vnímají jako kolektivní nezvládnutí dozoru tábora. Vycházeli ze svých vlastních táborových zkušeností. Ve výpovědi nezletilých účastníků tábora zaznělo, že nikdo z dospělých vedoucích nebyl v blízkosti vody. Jedno z dětí vypovědělo, že se měli kluci postrkovat o černý kruh. Hlavní líčení bude pokračovat dnes odpoledne.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu