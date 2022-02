„Mělo se jednat o muže ve věku kolem 40 let, vysokého cca 180 cm a štíhlé postavy. Měl hnědé vlasy, hnědé oči a na hlavě uvázaný šátek (tzv. palestýnu bílo-černé barvy). Oblečen byl do tmavé bundy a kalhot. Dle výpovědi poškozené mluvil česky a anglicky,“ uvedla policejní mluvčí Violeta Siřišťová s tím, aby se kdokoliv, kdo muže podle podobizny poznává, nebo tuší, kdo by to mohl být, ozval na linku 158.

Policistka v civilu zabránila okradení cizince, chtěl se jí odvděčit kopancem

Muži hrozí až dva roky vězení.