„Ve čtvrtém únorovém týdnu byla hlídka Městské policie Zlín přivolána do jedné ze zlínských základních škol, kde byl ze strany pedagogických pracovníků zjištěn žák pod vlivem alkoholu,“ uvedl mluvčí zlínských strážníků Pavel Janík.

„Strážníci po příjezdu na místo zjistili, že se mladistvý vrátil do školy na odpolední část vyučování, přičemž se uvedl do podnapilosti během přestávky. A to řádně, protože orientační vyšetření prokázalo 1,8 promile alkoholu v dechu,“ popsal mluvčí.

„Mladistvý, který podal alkohol svému kamarádovi, je odpovědný za přestupek podle zákona na ochranu před škodlivými účinky návykových látek.“



Jak následně vyšlo najevo, prsty v tom měl jeho stejně starý spolužák, který doma smíchal bylinný likér s nealkoholickým nápojem a dal ho svému kamarádovi. „Sám míchač se přitom konzumaci alkoholu vyhnul, což hlídka městské policie opět ověřila orientačním vyšetřením,“ dodal Pavel Janík s tím, že oba výtečníky poté strážníci předali rodičům.

Incident bude mít nyní dohru před správním orgánem. „Mladistvý, který podal alkohol svému mladistvému kamarádovi, je totiž odpovědný za přestupek podle zákona na ochranu před škodlivými účinky návykových látek. Vzhledem k věku obou chlapců bylo rovněž vyrozuměno Oddělení sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města Zlína,“ uzavřel mluvčí.