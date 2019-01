Velké štěstí měl muž, kterého mohli havířovští strážníci v prvních minutách letošního roku v sebeobraně zastřelit.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Attila Racek

V té chvíli se zraky stovek lidí upínaly k novoročnímu ohňostroji. Jedna z dohlížejících hlídek městské policie však měla na náměstí Republiky jiné starosti. Zhruba 20 minut po půlnoci totiž ke strážníkům přistoupil muž, který na ně začal mířit pistolí.

"Hlídka prováděla kontrolní činnost při konání novoročního ohňostroje. Poblíž vánočního stromu na náměstí přistoupili ke strážníkům dva zjevně podnapilí muži. Jeden z nich oslovil hlídku se slovy „Byl jsem okraden, na žádnou 112 už nebudu volat, vy s tím nic neděláte, vyřídím si to s vámi sám“ a následně zpoza zadní části těla vytáhl neznámou krátkou černou střelnou zbraň. Při natahování závěru do zádní polohy, bylo ústí neustále mířeno do spodní části jednoho ze strážníků," popsal ředitel MP Havířov Bohuslav Muras.

Strážníci nelenili a okamžitě zakročili.

"Druhý strážník použil donucovacího prostředku a muže svedl směrem k zemi, kdy mu zbraň vypadla. Tato byla ihned strážníkem odkopnuta do bezpečné vzdálenosti. Muž odmítal sdělit svou totožnost, a jelikož byl podezřelý ze spáchání trestného činu, přečinu násilí proti úřední osobě, bylo rozhodnuto o jeho převozu na Policii ČR. Následně bylo zjištěno, že se jedná o P.V., roč. 1968, který byl na policii ponechán," dodal Muras.