Hrozily jim až tři roky vězení, ale soud podmíněně zastavil jejich trestní stíhání. Odůvodnil to tím, že vše doznali, činu litovali a uhradí škodu. Poškozenému slíbili coby odškodné částku přes čtvrt milionu korun.

K napadení došlo loni 15. března před půl druhou ráno na klatovském náměstí. Podle informací Deníku si tam J. J., jehož starší obyvatelé města znají mimo jiné jako vyhazovače v dnes již bývalé vyhlášené vinárně, přivolal vůz taxi, jímž chtěl odjet. Opilí cizinci se ale do vozu chtěli za každou cenu dostat, a došlo ke slovnímu konfliktu. Mladí muži pak o generaci staršího Klatovana surově napadli. „Nejprve ho několikrát udeřili pěstmi do oblasti hlavy a ramene, následně poškozený upadl na zem, kde zůstal ležet na zádech. Obžalovaní jej začali kopat a bít pěstmi do hlavy,“ popsala státní zástupkyně Barbora Marešová.

U ruského velvyslanectví se polil muž hořlavinou. Vyjednavač mu čin rozmluvil

Klatovan po útoku krvácel pod tvrdou plenu mozkovou i mezi mozkové pleny a utrpěl i další zranění. Musel být na několik dní hospitalizován v nemocnici.

Zatímco na policii Ukrajinci svůj čin bagatelizovali, u soudu otočili. „Vše, co je v obžalobě, je pravda. Prohlašuji svoji vinu,“ řekl Palchei a Korniev krátce poté zopakoval totéž. Oba řekli, že uzavřeli dohodu jak s poškozeným, jemuž oba coby odškodné shodně zaplatí po 130 tisících korunách, tak se zdravotní pojišťovnou, které již splácí částku přesahující 40 tisíc korun za náklady na léčbu zraněného.

V závěrečných řečech se za svůj čin neomluvili, jak bývá běžné. Palchei nepromluvil vůbec a Korniev se pouze zeptal, zda v případě odsouzení dostane od cizinecké policie vízum.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Státní zástupkyně uvedla, že jim hrozí trest vězení na šest měsíců až tři roky. Vzhledem k jejich postoji a k tomu, že jsou netrestaní a nespáchali ani přestupek, požadovala tresty okolo osmi měsíců, odložené na zkušební dobu okolo 14 měsíců.

Soudce Jan Kasal však obžalované nepotrestal, ale usnesením rozhodl, že je jejich trestní stíhání podmíněně zastaveno na zkušební dobu dvou let. Za tu dobu musí uhradit škodu a být pod dohledem probačního úředníka. Musejí se také řádně chovat. Rozhodnutí odůvodnil tím, že se doznali, činu litovali, škodu splácejí. Připustil, že jednání obžalovaných bylo závažné, když dva surově zaútočili na jednoho, ale to je dle něj promítnuto do delší zkušební lhůty podmíněného zastavení. Vyhráno však Ukrajinci ještě nemají, státní zástupkyně si okamžitě podala stížnost, konečné slovo tak bude mít Krajský soud v Plzni.