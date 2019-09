Zavrávoral, sletěl do vody a hrozilo, že se utopí. Opilého muže, který spadl do jednoho z rybníků v brněnském Mariánském údolí, zachránil student brněnské policejní školy, který se místem ve svém volnu procházel. O případu informovali policisté v pondělí.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jana Vandlíčková

Případ se stal v neděli odpoledne. Třiačtyřicetiletý muž právě šel kolem druhého rybníka směrem k Muchově boudě. „Zavrávoral a spadl z příkrého břehu do vody, odkud se nedokázal dostat ven. Pro střízlivého člověka by vylézt z vody nebyl nijak náročný úkol, muž ve vodě měl ale tři a půl promile a navíc se při pádu udeřil do hlavy," popsal událost policejní mluvčí David Chaloupka.