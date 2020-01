Muž dlouhodobě v opilosti napadal fyzicky členy své rodiny. V listopadu napadl otce a poté i přivolané policisty. „Těm měl vyhrožovat násilím a fyzicky pak napadnout i svou sestru, která mezitím do bytu přišla,“ popisuje mluvčí policie Miroslava Glogovská. Měl u toho 1,7 promile.

Jen o pár dní později napadl v centru města v baru dva muže. „Opět byl pod vlivem alkoholu, tentokrát nadýchal téměř 1,9 promile,“ doplňuje mluvčí Glogovská.

I s dvojím obviněním si ale ještě pořád nedal pokoj. Hned na začátku roku policii opět zaměstnal dalším napadením. „Obětí byla tentokrát 27letá žena, která měla být napadena po předchozí slovní rozepři,“ vysvětluje mluvčí policie. Ženě útočník dal několik ran pěstí do obličeje a skončila v nemocnici. Muž poté už putoval do vazby. V minulosti byl za napadání lidí už do vězení odsouzen, tentokrát mu hrozí až tři roky vězení.

(glo)