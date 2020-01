Kriminalisté Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje zahájili trestní stíhání čtyřiatřicetiletého muže pro zvlášť závažný zločin vraždy ve stadiu pokusu.

"Hodinu před začátkem nového roku 2020 jsme přijali oznámení o napadení ženy v Prostějově. Policisté na místo dorazili během pár minut," informoval policejní mluvčí Libor Hejtman a pokračoval: "Podle prvotních informací došlo kolem třiadvacáté hodiny k hádce mezi synem a matkou. Spor záhy přerostl ve fyzické napadení, ve kterém muž nožem zaútočil na svou dvaapadesátiletou matku, které způsobil bodnořezné poranění."

Žena byla převezena do nemocnice

Zraněné ženě se podařilo útoku ubránit a z bytu utekla k sousedům. Policisté na místě okamžitě podnapilého muže zadrželi. Žena byla převezena do nemocnice v Prostějově. Na místo události byli přivolaní kriminalisté z Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, kteří si věc převzali.

Motivem útoku byly pravděpodobně rodinné spory mezi matkou a synem. Obviněný muž nebyl v minulosti odsouzen pro trestnou činnost.

Kriminalisté podali státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí muže do vazby, který soud akceptoval a poslal muže do vazby. Obviněnému muži hrozí za trestný čin vraždy ve stadiu pokusu trest odnětí svobody na deset až osmnáct let.