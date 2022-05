Postřelený muž utrpěl velmi vážné zranění, byl letecky transportován do nemocnice a tam se podrobil urgentní operaci s velmi nejistou prognózou vývoje poranění.

Kriminalisté dali státnímu zástupci podnět na vzetí obviněného do vazby, čemuž v pondělí soudce Okresního soudu v Chrudimi vyhověl.

Zdroj: Youtube

Policie nebude vzhledem k počáteční fázi vyšetřování poskytovat další informace. Redakce Deníku ale zjistila další podrobnosti. Oba muži pracovali na prořezávce dříví, když ke střelbě došlo. Oba byli zaměstnanci obce a navíc: střelec je vítanovským zastupitelem. "Je to hrozné, co se stalo. Potřebujeme, aby pracovali a oni se pobijí," komentoval smutnou událost starosta obce František Navrátil.

Občan, který si nepřál být jmenován, redakci sdělil, že střelec je členem místního zastupitelstva. "To, že má problémy s alkoholem, tady věděli všichni," řekl. Jeho slova nepřímo potvrdil i starosta. "Říkalo se to o něm, ale já jsem to na něm nikdy nepoznal," poznamenal.

Strážníci si užili: Plačící žena, zhrzený mladík, grilování a odemčené záchodky

Zastupitelstvo bude nyní o jednoho člena chudší, ale podle starosty to nebude mít vliv na jeho usnášeníschopnost. "Až bude odsouzen, okamžitě skončí. To ostatně vyplývá ze zákona o obcích," dodal František Navrátil.