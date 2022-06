Gang okrádal na Jižní Moravě spící kamioňáky, pachatelům hrozí osm let vězení

Až osm let vězení hrozí trojici ze zemí bývalé Jugoslávie ve věku od třiatřiceti do sedmapadesáti let. Kriminalisté je dopadli při speciální policejní akci a obvinili je z krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměňování platebního prostředku.

Kamiony na dálnici. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock