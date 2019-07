Tyto organizované skupiny se podle centrály mnohdy rekrutují z pachatelů cizí národnosti s vazbami na české kriminálníky. „Rozsah trestné činnosti těchto organizovaných skupin bývá velmi široký od podvodného jednání, pašování nejrůznějších komodit až po vydírání a následnou likvidaci poškozených, popřípadě svědků,“ uvedla NCOZ.

V roli otroků

Problémy ovšem mají i chudí lidé. Stále častěji se podle policie stávají oběťmi pracovního vykořisťování a nucených prací. A to hlavně tehdy, když se nechají vylákat do ciziny, především do Velké Británie. „Na našem území dochází k cílenému vyhledávání mužů a žen ze sociálně slabého prostředí, kteří jsou lákáni na práci a vysoké zisky v zahraničí,“ uvádí policie.

Muži jsou nuceni vykonávat fyzicky náročnou práci za minimální nebo žádnou mzdu, ženy zase k prostituci nebo k uzavírání sňatků s občany ze zemí mimo EU.

Problémová Británie

Britští policisté ve spolupráci s těmi českými tak loni například zadrželi čtyři Čechy, kteří zotročili své krajany. „Celkem jedenáct poškozených bylo do Velké Británie nalákáno na dobře placenou práci. Tam však byli nuceni vykonávat různé činnosti, za které nedostávali téměř žádnou mzdu,“ uzavírá policie.

Podobně policisté obvinili dva Čechy a jednu Češku z obchodování s lidmi, vydírání a znásilnění, jichž se dopustili v Británii.