Před obchodním centrem Forum Nová Karolina v Ostravě se objevilo vozidlo s botičkou na neobvyklém místě. Mezi kolemjdoucími vyvolal nezvyklý pohled zájem.

Botička na vozidle u Nové Karoliny, Ostrava | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

Narazit ve městě na špatně zaparkované vozidlo opatřené nepopulární botičkou, není až tak neobvyklé. Ovšem to, které bylo k vidění před nákupním centrem Forum Nová Karolina v Ostravě, se vymyká. Mezi kolemjdoucími budilo velkou pozornost, a to právě umístěním botičky. Hlídka ji totiž nedala na přední levé kolo u řidiče, jak je běžné, ale na zadní kolo. A lidé hned začali spekulovat – o novém nařízení, chybném postupu strážníků a podobně. „Tohle vidím poprvé. A že jsem už těch botiček viděl. Jednu jsem dokonce sám dostal. Vždy se ale dávala na přední kolo u místa řidiče. Asi něco nového,“ uvedl jeden z kolemjdoucích.

Podle uvážení

Jak Deník zjistil u vedení městské policie, o umístění botičky rozhoduje přímo na místě strážník. „Botička bývá zpravidla přiložena na přední kolo vozidla na straně řidiče,“ uvedl mluvčí Městské policie Ostrava Jindřich Machů. Jak ale dodal, nejde o striktní nařízení.

Zákaz zastavení a stání. Jak se vyhnout botičce, odtahu a pokutě při parkování

Strážník může podle svého uvážení zvolit i jinou variantu, jak se stalo i v tomto případě. Své rozhodnutí zdůvodňovat nemusí. Většinou k tomuto kroku přistupuje z technických důvodů. „Například při zhoršené možnosti montáže kvůli obrubníku, sloupku dopravního značení a podobně. Vždy je však na vozidle ponecháno upozornění o montáži botičky,“ ujistil mluvčí Jindřich Machů. Upozornění se dává za stěrače a vylepuje na okénko u dveří řidiče.

Musí platit

Motoristovi, který na svém vozidle najde botičku, nezbývá nic jiného, než zavolat městskou policii a požádat o demontáž. „Manipulační poplatek je stanoven nařízením města Ostravy ve výši 600 korun a není součástí sankce za špatné parkování,“ doplnil Machů.

Značky na přání vyjdou řidiče draho. Zájem byl přesto rekordní

Špatné parkování mohou strážníci vyřešit několika způsoby. A to domluvou, pokutou až do výše 1500 korun, případně oznámením příslušnému úřadu. Ten pak v rámci správního řízení ukládá sankci od dvou do pěti tisíc korun.