Roman P. je obžalován z maření výkonu úředního rozhodnutí, přičemž mu hrozí až pět let vězení. V ostravské vazební věznici, kde čekal na soud, téměř měsíc kopal tunel ve zdi za věšákem.

Začal v polovině prosince loňského roku a pokračoval až do svého odhalení 14. ledna. Nezahálel ani o Vánocích. Nakonec se mu podařilo metr širokou zeď zdolat. Na jejím konci byly dva malé otvory, přes které viděl světlo ze sousední budovy krajského soudu. Tudy chtěl údajně uprchnout na svobodu.

V den, kdy se podle informací dalšího vězně chystal utéct, však přišla důkladná kontrola cely, při níž dozorci tunel odhalili. Všimli si toho, že dřevěný věšák, který má být pevně uchycený ve zdi, je ve spodní části uvolněný. Následovalo odmontování věšáku a šok. Ve zdi se nacházela velká díra… Vzápětí se rozjelo rozsáhlé vyšetřování.

Kleště na nehty i lžíce

Muž k hloubení používal kleště na nehty, lžíci, kartáček na zuby, vzpěry ze židle i další předměty. Suť vysypával do koše, splachoval na záchodě, dával pod postel, za oblečení do skříně a podobně. Vše měl zřejmě detailně naplánováno. Nejprve požádal o přemístění do „vhodné“ cely sousedící s krajským soudem. Pak se pustil do práce.

Další vězni prohlásili, že o ničem nevěděli, nebo v roli svědků nevypovídali. Někteří prohlásili, že by si mohli přivodit vlastní trestní stíhání, což jim dává právo odmítnout výpověď. Policisté tak měli k dispozici pouze jejich prvotní vyjádření.

Jeden z vězňů uvedl, že obžalovaný chystal útěk, prý mluvil také o provazu z prostěradel. U práce se údajně posiloval pervitinem. Roman P. je obžalován i z toho, že touto drogou zásoboval i své spoluvězně. Okresní soud v Ostravě v těchto dnech rozhodl o tom, že případ útěku spojí s jinou projednávanou kauzou, v níž se Roman P. zodpovídá z drogových deliktů.