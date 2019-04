Prodej akcií OKD schválila vláda Stanislava Grosse (ČSSD), státní podíl získala skupina Karbon Invest za 4,1 miliardy korun. Podle státního zástupce Tomáše Černého však byla tehdejší cena podílu nejméně 9,8 miliardy, a státu tak vznikla škoda přes 5,7 miliardy. Vláda rozhodovala i na základě Douchova posudku, jehož vypracování zadali Kuta se Škurkem.

"Obžalovaní nebyli ti, kteří stanovili časový prostor pro vypracování podkladů," podotkla dnes předsedkyně odvolacího senátu Věra Trojanová s tím, že lhůtu pro vypracování podkladů pro jednání s Karbon Investem určila tehdejší vláda. "Že jsou to termíny naprosto šibeniční a krátké, na tom se shodli všichni znalci," upozornila soudkyně.

Obžaloba tvrdila, že Doucha vytvořil hrubě zkreslený posudek, kterým výrazně ovlivnil ocenění OKD směrem dolů, jelikož do něj nezahrnul dceřiné firmy, různé další majetky a hrubě podhodnotil cenu 40.000 bytů vlastněných OKD. Hrozilo mu za to až desetileté vězení. Kutovi se Škurkem mohly soudy uložit až osm let za porušení povinnosti při správě cizího majetku. Všichni obžalovaní vinu popírali.

"Cítím úlevu a radost z perfektně pracující justice. Jsem rád, že už je konec," řekl novinářům Doucha po odchodu ze soudní síně. Zdůraznil, že ani po letech by na svém postupu při vypracování posudku nic neměnil. "Po šesti letech se konečně ukázala pravda," přidal se Škurek. Oba muži ještě zváží, zda budou po státu žádat odškodné za trestní stíhání, označili to ale za pravděpodobné. Kuta výsledek řízení nekomentoval.

Nedostatky v přípravném řízení

Trojici obžalovaných zrostil viny již vloni obvodní soud pro Prahu 2. Podle soudu nebylo prokázáno, že je skutek trestným činem. Stát žádal po třech obžalovaných jako náhradu téměř šest miliard korun, soudkyně ho ale s nárokem odkázala na civilní řízení.

Soudkyně Iva Fialová tehdy uvedla, že přípravné řízení i sama obžaloba obsahovaly nedostatky. „Přípravné řízení bylo provedeno velice ledabyle a soud byl nucen nahrazovat činnost orgánů přípravného řízení,“ konstatovala soudkyně. Upozornila také na to, že obžaloba byla podána až po deseti letech od prodeje společnosti, tedy v roce 2014.

Podle soudkyně postupoval Doucha podle svého odborného přesvědčení a chyb, které jsou retrospektivně patrné, se nedopustil úmyslně. Cena, za kterou byl nakonec podíl prodán, navíc nebyla stanovena na základě Douchova posudku, ale šlo o politické rozhodnutí zohledňující řadu dalších aspektů prodeje a jeho důsledků, upozornila také soudkyně